Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек

Фото BFL/Ирмантаса Гялунасас

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ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века численность населения Литвы составит полтора миллиона человек – примерно на 45% меньше, чем сейчас.

В обнародованном на этой неделе отчете моделируется, что через десять лет в Литве будет менее 2,5 млн жителей, а через 40 лет, в 2060 году, не останется и двух миллионов.

Литовские эксперты говорят, что прогнозы исходят из пессимистических предпосылок и реальные показатели могут заметно отличаться, однако стране в любом случае следует готовиться к старению общества и сокращению численности населения.

«Прогнозы о численности населения Литвы составляются на основании довольно пессимистичных предпосылок по поводу миграции, потому что за основу берутся крайне неблагоприятные тенденции прошлого», – сказала BNS главный экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (БЛ, центробанк) Лаура Гальдикене.

По ее словам, если в стране сохранятся стремительно улучшающиеся в последнее время миграционные тенденции (в этом году уже фиксируется положительный баланс миграции), то численность населения страны в 2100 году может превысить 2 миллиона.

«Прогнозам численности населения свойственна большая неопределенность, в зависимости от подобранных предпосылок смертности, рождаемости населения, а также миграции, прогнозы могут очень сильно меняться», – сказала Л. Гальдикене.

По ее словам, в составленных ООН лучшем и худшем сценариях на 2100 год прогнозируемая для Литвы численность населения отличается более чем на 700 тыс. человек.

«И все же эта неопределенность относительно точности прогнозов не значит, что Литве не следует готовиться к дальнейшему сокращению численности населения и старению населения, избежать которых вряд ли удастся», – сказала экономист.

По данным Департамента статистики, в начале этого года в Литве проживало 2 млн 794 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, во всем мире в 2100 году будет жить 10,9 млрд человек.