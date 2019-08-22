Прогноз: рекордный рост цен

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Некоторые продукты питания в Литве были чуть дешевле в июле, чем в предыдущем месяце, сообщает портал сравнения цен Pricer.lt. Однако в исследовании подчеркивается, что небольшая коррекция цен не меняет прогноза о том, что рост стоимости продуктов в 2019 году будет рекордным.

Средняя корзина самых дешевых продуктов в июле стоила меньше на 0,36 цента. При этом она по-прежнему дороже, чем в начале года, — на 3,59 евро, или на 7 %.

Наиболее дешевая средняя корзина продуктов питания в торговой сети Norfa. Там стоимость средней корзины дешевых продуктов упала на 26 центов, до 50,48 евро. Второе место занимает Maxima (на 82 цента меньше) — 50,97 евро, а третье — Lidl (на 68 центов ниже), 54,01 евро. Торговая сеть Iki также снизила цены (54,19 евро), и только Rimi подняла их на 98 центов — до 54,19 евро.

Что касается стоимости средней корзины, состоящей из популярных продуктов и известных брендов, то в июле произошла небольшая корректировка. По данным портала Pricer.lt, она подешевела на 1,06 евро, до 38,46 евро.

В этом рейтинге самая дешевая продуктовая корзина была у торговой сети Maxima — 35,68 евро. Затем Norfa с суммой 38,6 евро, а за ним интернет-магазин Barbora — 38,68 евро. Резкое повышение цены наблюдается у магазинов Iki, сразу на 1,12 евро (39,54 евро). Пятое место в исследовании занял магазин Rimi, который не изменил своей позиции, несмотря на снижение стоимости, — 39,79 евро.

Исследование Pricer.lt показало, что самым дорогим товаром остается картофель, поскольку старый урожай уже закончился. Также выросла цена на бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, снизилась — на продукты, не занимающие столь значительной доли в рационе жителей – черный шоколад, сахар, яблоки, чай.

Жители Литвы связывают повышение цен на продукты, в том числе и с введением в стране евро. После выступления в еврозону, несмотря на рост доходов, ежедневно им приходится тратить много денег на еду и другие товары, в то время как в Польше, которая сохранила национальную валюту, все гораздо дешевле.

Подготовлено ЛК по сообщениям СМИ

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