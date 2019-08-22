Общество

Через продукты питания — инфекционные заболевания

Фото pixabay.com

В Литве в этом году участились случаи возникновения передаваемых через продукты питания инфекционных болезней, сальмонеллеза и кампилобактериоза, сообщает BNS.

По данным Центра заразных болезней и СПИД, в течение 7 месяцев этого года в Литве было зарегистрировано 434 заболевания сальмонеллезом и 630 заболеваний кампилобактериозом. По сравнению с таким же периодом прошлого года, заболевания сальмонеллезом участились на 18%, кампилобактериоза – на 23%. Кампилобактериоз и сальмонеллез являются чаще всего регистрируемыми передаваемыми через продукты питания болезнями в Литве и по всему европейскому региону.

Это общие болезни животных и людей, заражение которыми происходит при употреблении в пищу продуктов питания животного происхождения, зараженных возбудителями болезней, при контакте с больными животными, в редких случаях – с больными людьми. В Литве ежегодно регистрируется более 1000 заболевших этими болезнями. Однако фактическое число заболевших неизвестно, поскольку не все обращаются за медицинской помощью. Однако максимально рискуют дети до 5 лет, лица старше 65 лет, а также страдающие хроническими болезнями, из-за которых ослабевает иммунная система.

По данным Центра заразных болезней и СПИД, чаще всего сальмонеллезом и кампилобактериозом люди заражаются при употреблении курятины, куриных яиц и продуктов из них. Эти продукты питания чаще всего приводят ко вспышкам этих болезней. Вспышки сальмонеллеза в этом году были зарегистрированы в 6 учреждениях дошкольного воспитания, где заболели 57 детей. У болезней, передающихся через продукты питания, чаще всего выявляются признаки гастроэнтерита: тошнота, рвота, диарея и повышенная температура продолжительностью до 3 дней. Из-за повышенной температуры, рвоты и диареи больной теряет много жидкости, может развиваться обезвоживание.

Основные условия профилактики сальмонеллеза – соблюдение технологии приготовления пищи и достаточная термическая обработка продуктов животного происхождения.

Информация «ЛК», BNS                     

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