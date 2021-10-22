Прогнозирование налоговых доходов

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Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы в этом году составит 4,7% (в следующем – 4,1%), свидетельствует Обозрение мировой экономики, опубликованное Международным валютным фондом (МВФ).

Председатель правления Банка Литвы (БЛ) Гядиминас Шимкус отмечает, что Литва демонстрирует сильный рост как в региональном, так и в европейском масштабе. Все же он считает, что в данный момент следует пристально следить за экономическим развитием, а при необходимости – корректировать политические меры.

МВФ акцентирует, что инфляция в последнее время росла несколько быстрее, чем ожидалось ранее, однако в следующем году ситуация должна нормализоваться. Временно ускорившийся рост цен обусловлен увеличением цен на сырье и перебоями в цепочках поставок, вызванными несоответствиями между общим предложением и спросом. По подсчетам МВФ, в этом году инфляция в Литве составит 3%, а в следующем – 2,8%.

В конце этого года в Литве уровень безработицы должен снизиться до 6,5%, а в 2022 году — до 6,1%.

Ожидается рост налоговых сборов

В следующем году в Литве планируются поступления от налоговых сборов в госбюджет почти на 1,5 млрд больше, сообщает BNS. Должны вырасти доходы от сборов всех основных налогов, а наиболее интенсивный рост ожидается от сбора налога на прибыль юридических лиц – поступления от него должны вырасти почти на 60%.

Основную часть доходов традиционно планируется получить от налога на добавленную стоимость (НДС) – 4,907 млрд евро, или на 12,8% больше, чем в этом году. Планируется, что акцизные сборы в следующем году вырастут на 4,4% (на 70,424 млн евро) до 1,687 млрд евро.

В следующем году поступления с подоходного налога в госбюджет планируются в размере 2,341 млрд евро – на 15% больше, чем в этом году, а сборы налога на прибыль компаний должны вырасти на 58% до 1,247 млрд евро.

Прочие доходы госбюджета в 2022 году должны составить 476,584 млн евро — на 1,4% меньше, чем в этом году. Из них 119,73 млн евро (на 16,1% меньше) составят доходы от дивидендов и налогов на прибыль госкомпаний.

Средства финансовой помощи ЕС и прочей международной помощи в 2022 году должны достигнуть 2,765 млрд евро — на 0,4% меньше, чем в этом году.

Налоговики ужесточат контроль

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) ужесточит надзор за крупными налогоплательщиками, эксперты заявляют, что это правильный шаг, который поощрит бизнес уделять больше внимания налоговой дисциплине, сообщил портал бизнес-новостей vz.lt.

В список налогоплательщиков, подпадающих под более пристальный надзор, планируется внести компании, в которых работают более 20 работников и оборот которых превышает 25 млн евро или если их налоговые выплаты превышают 2 млн евро.

В данный момент Департамент мониторинга крупных налогоплательщиков и консультаций ГНИ непосредственно курирует 552 крупные компании страны, которые в прошлом году перевели на счета ГНИ почти 4,1 млрд евро налогов и взносов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ