Nuotrauka BFL/ Saulius Žiūra

С июля 2022 года начнется реорганизация игорного бизнеса – нужно будет вносить одноразовую плату за лицензию, уставный капитал предприятий будет дифференцирован, организаторам виртуальных игр будет разрешено не иметь физической сети, сообщает BNS.

Служба по надзору за игорным бизнесом будет выдавать разрешение на деятельность или продлевать его только тогда, когда у компании будет согласие совета самоуправления.

Сейм принял соответствующие поправки к Закону об азартных играх. Инициировавший поправки председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас говорит, что новый порядок позволит снять искажающие конкуренцию на рынке условия, а доходы государственного бюджета увеличатся на 8 млн евро.

В соответствии с принятыми поправками лицензия на виртуальные игры с июля следующего года будет стоить 0,5 млн евро, лицензия на казино, настольные игры и игровые автоматы категорий A и B – по 0,3 млн евро, на бинго, тотализатор, букмекерские пункты – по 0,1 млн евро. Чтобы получить разрешение на все виды деятельности в игорном бизнесе, придется заплатить 1 млн евро.

Организаторам виртуальных настольных игр или игр категории A придется накопить хотя бы 1,158 млн евро уставного капитала, организаторам виртуальной букмекерской деятельности, тотализатора, игровых автоматов категории B, игр бинго – 289 тыс. евро капитала, а организаторам удаленного тотализатора на лошадиные бега – 144 тыс. евро.

Теперь у организаторов всех видов виртуальных игр должно быть как минимум 1,158 млн евро капитала.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ