Почему пробуксовывает вакцинация?

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Несмотря на растущее число заболеваний и смертей, приостановку плановой госпитализации из-за увеличения больных COVID-19, все еще немало людей – противников прививок.

Недоверие к прививкам и поддержка различных теорий заговора – две основные причины, препятствующие прививке части жителей Вильнюса. Высокий уровень смертности от пандемии не пугает каждого десятого противника прививок – они рассчитывают легко переболеть COVID-19. Такой портрет противника прививок был составлен при помощи опроса, проведенного по заказу Вильнюсского городского самоуправления, во время которого была опрошена тысяча вильнюсцев, до сих пор не привившихся от COVID-19, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.

«Можно сделать два ключевых вывода – во-первых, строгие, или «карательные», меры эффективны, как бы ни протестовали против них те, кто избегает прививок, а во-вторых, это различные поощрения и подарки за прививки», – утверждает Кипрас Красаускас, координатор вакцинации в Вильнюсе.

По его словам, такие меры еще могут быть рассмотрены, но для этого потребуется широкий политический консенсус и соответствующее финансирование.

«Первое, что мы уже начали делать, – больше поощрять семейных врачей при работе с вакцинацией, так как опрос показал, что мнение знакомых врачей является одним из самых важных факторов при принятии решения о прививке», – говорит К. Красаускас.

Те, кто не доверяет прививкам, составляют около трети опрошенных. Большая часть (22%) этой группы считает, что вакцины разработаны слишком быстро и поэтому применять их рискованно. Еще часть (14%) считает, что лучше переболеть и таким образом приобрести иммунитет.

Еще одна большая группа – сторонники различных теорий заговора, которые составляют четверть от общего числа. Последние считают, что прививки вредны, однако эта информация утаивается (17%), или убеждены, что вирус и прививки – большой обман человечества (9%).

На вопрос о том, каким источникам информации о прививках они доверяют больше всего, жители Вильнюса назвали знакомых медиков (53%), друзей и близких (44%). Третья группа, вызывающая наибольшее доверие, – семейные врачи (25%). Далее следуют западные СМИ (24%), литовские СМИ (23%), социальные сети (20%), а также российские (7%) и польские (2%) СМИ.

Подводя итоги этого исследования, можно выделить четыре группы не желающих прививаться вильнюсцев.

Самая многочисленная группа – это те, кто не доверяет прививкам (36% респондентов). Чаще всего это лица в возрасте до 55 лет, полагающиеся на мнение друзей, близких, западных СМИ и социальных сетей.

Вторая группа – сторонники теорий заговора (26%). Это группа людей более молодого возраста, но часто с более низким уровнем образования. Они доверяют советам ближайшего окружения и знакомых медиков.

Третья группа – ожидающие (8%), которые по тем или иным причинам еще не сделали прививку, но не исключают такой возможности. Это лица среднего и старшего возраста, чаще женщины. Они доверяют мнению своих близких, западным СМИ и социальным сетям. Стимулом прививаться для этой группы (в несколько большей степени, чем для других групп) стала бы предоставленная работодателю возможность увольнения невакцинированных работников.

И четвертая группа – те, кто не боится COVID-19 (11%), которые считают, что легко перенесли бы это заболевание. Чаще всего это молодые люди 18-24 лет, которых больше других пугает запрет на передвижение невакцинированных людей между самоуправлениями.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt