Пожелания хорошей учебы

Фото пресс-службы посольства России

В посольстве России в Литве прошла встреча со студентами-первокурсниками, которые поступили на учебу в российские вузы. Все они – граждане Литвы и благодаря квоте, установленной правительством Российской Федерации на 2021/2022 учебный год, смогут бесплатно учиться в России.

Даже несмотря на пандемию и ряд коронавирусных ограничений, связанных с поездками, спрос на желающих учиться в российских вузах есть – всего было подано 54 заявки, но смогли поступить только 43 абитуриента. Эти ребята со всех уголков Литвы – Вильнюса, Каунаса, Висагинаса, Пабраде, больше всего поступивших из Клайпеды. Причем у молодых людей были возможности учиться в европейских вузах, в том числе и здесь, в Литве, тем не менее они предпочли Россию.

Причем сферы, в которых молодые люди видят свое будущее, где бы могли в последующем применить знания, полученные за время учебы в России, весьма разнообразны – это и современные IT-технологии, менеджмент, биология, психология, биотехнологии, реклама, коммуникация и др. Как и прежде, наиболее востребованными остаются медицинские специальности – в частности лечебное дело.

С этого года изменились сроки подачи заявлений – до 1 ноября абитуриенты следующего учебного года должны подать заявку на учебу.

Посол России в Литве Алексей Исаков, он же председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на обучение в российских учебных заведениях в рамках квоты, искренне поздравил присутствовавших ребят с успешным поступлением, пожелал всем хорошей учебы и приятных впечатлений от России, а также подарил студентам красочные издания о стране, где им предстоит учиться. Посол пожелал достойно представлять свою страну в России.

Как отметил А. Исаков, в этом году Россией было принято важное решение – а именно, всем иностранным студентам разрешен въезд в РФ на учебу. В этой связи есть надежда на то, что традиционный интерес к получению российского образования вернется к тем показателям, которые были до пандемии. Он еще раз обратил внимание на корректировку сроков подачи заявок на учебу на следующий год – до 1 ноября текущего года. Такой ранний срок был установлен впервые.

В ходе неформального разговора говорили о действующей системе получения российского высшего образования и сделанного участниками встречи выбора в пользу учебы в России.

Посол напомнил, что отношения между нашими странами находятся не в лучшей форме, однако «мы всегда подчеркиваем готовность к добрососедским отношениям на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и продвижения связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Естественно, при понимании, что есть встречный интерес у наших литовских партнеров. Поэтому, несмотря на сложности, на экономический кризис, несмотря на различные пандемийные ограничения, мы по-прежнему остаемся самым крупным торговым партнером Литвы. Это, в общем-то, объяснимо, поскольку мы ближайшие соседи, у нас продолжается взаимовыгодное сотрудничество и в сферах транзита, приграничного взаимодействия, рыболовства,в межрегиональных и культурных связях, в сфере образования», – сказал А. Исаков.

Несмотря на то, что к решению учиться в России молодые люди пришли разными путями, почти каждый из них исполнил свою мечту о том, кем быть.

Ольга из Висагинаса поступила в Российский университет Дружбы народов (РУДН) по специальности «Международные отношения». По ее словам, в Висагинасе российские вузы пользуются большой популярностью. «Меня интересуют отношения между странами, поэтому и выбрала такую специальность, – поясняет она. – Что касается выбора вуза, то по понятным причинам мне ближе российский менталитет, поэтому я выбирала учебу в России. Единственным затруднением при выборе стал город для будущей учебы, что предпочесть – Москву или Санкт-Петербург. Выбор пал на РУДН, который у всех на слуху по команде КВН. Кроме того, здесь есть возможность выучить несколько языков, получить еще дополнительно диплом переводчика».

Ксения поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на специальность «Биология». Она выпускница гимназии им. А.С. Пушкина г. Каунаса. Еще в 8-м классе решила связать свое будущее с медициной, спасать людей. «Я узнала о существовании российской образовательной программы, решила попробовать», – говорит она.

Денис поступил в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна по специальности «Информационные системы и технологии». Закончил гимназию «Жеймянос» в Пабраде. «Так сложились обстоятельства, что решил попробовать учиться в России. Всегда привлекали творческие профессии», – признается он.

Иван поступил в Московский политехнический университет по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Закончил столичную гимназию им. Василия Качалова. С детства мечтал стать летчиком, но потом его стали больше привлекать автомобили, спортивный транспорт. В итоге выбрал специальность ближе к мечте.

Инф. «ЛК».

Тем временем

Увеличат квоты

Русский язык продолжает оставаться тем мостиком, который связывает людей, консолидирует людей и общины огромного русского мира. Для Министерства науки и высшего образования России работа по поддержанию этой связи через обучение является важнейшим направлением. Об этом говорил Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования, на VII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, ежегодно министерство утверждает план приема иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в Россию за счет федерального бюджета по установленной правительством РФ квоте. Только в 2020 году за счет этой квоты возможность учиться в российских университетах была предоставлена 1238 молодым соотечественникам.

«Популярность российского образования в мире, в том числе среди соотечественников, постоянно растет. Учитывая возрастающие потребности в русскоязычном образовании, в декабре прошлого года правительством России было издано постановление по поэтапному увеличению квоты на образование для иностранных граждан, лиц без гражданства, включая соотечественников, проживающих за рубежом, в российских вузах. Такая квота до 2024 года будет увеличена примерно в два раза – почти до 30 тысяч человек», – сказал Д. Афанасьев. *