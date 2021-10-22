Мигранты: пускать нельзя останавливать

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Процесс поиска людьми безопасных условий для жизни в последние годы в ряде регионов планеты идет по нарастающей. Это побуждает правительства и международные организации искать ответы на серьезные вызовы, связанные с необходимостью размещения беженцев, их интеграции в местах нового проживания.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы. По этой причине в Литве объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

«Риски с мигрантами, связанными с терроризмом, — под контролем»

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил на минувшей неделе, что мигранты, подозреваемые в связях с террористическими организациями, изолированы и никаких рисков не представляют, сообщает BNS.

Речь идет более чем о десяти лицах, попавших в Литву из Беларуси, все они изолированы. «Они полностью нейтрализованы, эти люди сегодня находятся под контролем, риски полностью управляемы»,– заявил Л. Кащюнас. Отвечая на вопрос о том, не может ли быть, что таких людей больше, политик сказал, что «цифра конечная». «Они находятся под наблюдением, без средств связи. Терроризм — это деятельность, которая требует организации ячеек, – они даже теоретически не могут осуществлять подобную деятельность. Но в определенных зонах их контролируют», – сказал он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что всех попавших в Литву незаконных мигрантов проверяют спецслужбы страны и государств-партнеров. По его словам, для этого используются все технические средства – отпечатки пальцев, программы распознавания лиц и прочее.

Депутат подчеркнул, что связи с терроризмом идентифицированных лиц «могут быть непрямые, далекие». Он подтвердил, что среди этих лиц есть иракцы. По словам Л. Кащюнаса, связи мигрантов с террористами могут носить родственный характер, а также это могут быть дружеские контакты.

И глава КНБО, и министр обороны сказали, что не могут раскрыть, с какими именно террористическим организациями, экстремистскими группами могут быть связаны лица, попавшие в Литву. «Если у нас нет собственных возможностей для проверки, мы опираемся на партнеров. Информация партнеров конфиденциальная, поэтому мы должны хранить ее в тайне», – сказал А. Анушаускас.

Он обратил внимание на то, что среди идентифицированных и изолированных лиц есть и те, кто пытался скрыть криминальное прошлое. «Это не обязательно связи с какими-то военизированными группировками на Ближнем Востоке, это и криминальное прошлое, которое старались скрыть», – сказал он.

Л. Кащюнас заверил, что вопрос о высылке или изоляции лиц связан с тем, завершены ли расследования, со сбором доказательств, а также с «серьезностью случаев и, конечно, с подходом страны происхождения». Политик утверждает, что Литва будет добиваться, чтобы все эти лица вернулись в свои страны происхождения, поэтому в связи с этим не должно возникнуть проблем.

Л. Кащюнас ранее подтвердил порталу новостей delfi.lt, что с момента введения экстремальной ситуации в Литве с июля этого года уже были высланы четверо лиц, связанных с терроризмом, еще более чем за десятью ведется наблюдение, поэтому решение по ним не принято.

Литва вынуждена оправдываться

В Литве отреагировали на заявления европейского агентства по управлению внешними границами и береговой охране Frontex, которое зафиксировало в стране нарушения прав нелегальных мигрантов. Как заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, в Литве не выявили случаев несоблюдения правовых актов ЕС, сообщает BNS.

Правозащитные организации Европейского союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Глава Frontex Фабрис Лежери заявил, что агентство зафиксировало в Литве несколько десятков нарушений прав мигрантов. Об этом на минувшей неделе сообщил портал EUobserver.

«Зафиксировано, если я правильно помню, почти 20 сообщений о серьезных инцидентах. В моем понимании, причиной этому является интерпретация прав человека Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границы и предоставлении убежища праву ЕС», – сказал Лежери. «Мы предоставили ответы более чем на половину этих рапортов или запросов, сейчас их оценивает агентство Frontex», – сказал BNS Р. Любаевас. По его словам, Литва не считает, что нарушения имели место: «Мы такого не фиксировали».

Р. Любаевас отмечает, что встречался с Ф. Лежери и говорил об инцидентах, но пока не располагает дополнительными данными, поскольку они все еще рассматриваются. «Он сказал, что каких-то особых результатов у него нет, но пока он не видит потребности прекращать операцию», – сказал глава СОГГЛ.

Р. Любаевас также подчеркнул, что Frontex не расследует нарушения, а оценивает, могли ли они иметь место, а с учетом этого глава агентства решает, продолжать ли операцию Frontex или нет.

«Большинство этих рапортов были подготовлены в августе. Невзирая на эти сообщения и эту ситуацию, директор агентства все же принял решение продолжать эту операцию, и она была продлена до 30 ноября», – сообщил Р. Любаевас. Он утверждает, что составляется достаточно много рапортов об инцидентах не только в Литве, но и в других странах, часть из них не обязательно связана с нарушениями прав человека.

Литва, по словам Р. Любаеваса, дает объяснения касательно действующих в стране законодательных актов. «Мы предоставили информацию о том, какая у нас правовая база, какие решения принимаются. Наш основной принцип в общении с Frontex и с Евросоюзом — это открытость, мы не планируем ничего скрывать», – сказала глава СОГГЛ.

Тем временем министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что дискуссий о законности действий литовских пограничников в отношении мигрантов не останется, если будет обновлена общая миграционная политика Евросоюза.

«Проблема в том, что эта политика не соответствует реалиям сегодняшнего дня, когда предпринята подобная атака против Литвы и всего ЕС и когда живые люди используются в качестве оружия», – сказала министр.

Помощь застрявшим мигрантам – дело всего ЕС

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон созывает встречу представителей Еврокомиссии (ЕК) и послов Литвы, Польши и Латвии, чтобы обсудить кризис с нелегальной миграцией.

В своем аккаунте в Twitter И. Юханссон на минувшей неделе информировала, что инициирует встречу из-за обеспокоенности тем, что на границе с Беларусью застряли мигранты при крайне неблагоприятных погодных условиях.

«Я очень обеспокоена сообщениями о людях, в том числе и о детях, застрявших в лесах у внешней границы Евросоюза (ЕС) в крайне сложных условиях. Я попросила ЕК и Европейскую службу внешних связей встретиться с послами Польши, Литвы и Латвии в четверг, чтобы обсудить возможные дальнейшие действия», – сказала еврокомиссар.

Глава Департамента печати ЕК Эрик Мамер сказал lrt.lt, что у еврокомиссара вызывают обеспокоенность участившиеся сообщения о смертях мигрантов на границе Польши и Беларуси.

В распространенном комментарии для СМИ временный посол Литвы в ЕС Симонас Шатунас сказал, что предложил ЕК пригласить на встречу «председательствующую в ЕС Словению и другие страны ЕС». «Ситуация на границе ЕС и Беларуси — дело безопасности всего ЕС. Помощь застрявшим мигрантам, предоставление им надлежащих условий должно быть делом всего ЕС, а не только стран, испытывающих давление Александра Лукашенко», — сказал он.

Он сказал, что Литва с самого начала гибридной атаки много и интенсивно работает с комиссией. «Принципиальная установка ЕК не меняется – то, что происходит на границе ЕС и Беларуси, является организованной контрабандой людьми и частью гибридной войны. Сама комиссар И. Юханссон повторяла это не раз», – отметил дипломат.

По словам С. Шатунаса, Литва с комиссией и государствами ЕС продолжит поиск решений, как справиться с ситуацией на границе и «защитить детей и всех людей от незаконной контрабанды».

Хотя Брюссель выражает поддержку Литве в ее противодействии миграции, ведомства ЕС, другие международные структуры критикуют страну за применение практики выдворения мигрантов и считают, что это нарушает положения Конвенции о защите прав человека. И все же в начале октября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что услышала от И. Юханссон поддержку применяющимся Литвой мерам. «Она четко сказала, что ценит и выделяет Литву как пример того, как разобрались, приняли все меры и управляли кризисом, на ее взгляд, хорошо, что удалось согласовать и интересы национальной безопасности, и европейские ценности», – сказала А. Билотайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ