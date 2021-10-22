Энергетический кризис: пути преодоления

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Европейская комиссия утвердила пакет мер для противостояния резкому росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что меры включают экстренную поддержку домашних хозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов. Еврокомиссия также будет поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; будет изучать возможные меры по хранению энергии и закупке запасов газа; оценивать текущую структуру рынка электроэнергии.

Среднесрочные меры предусматривают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии. Также указывается на необходимость развития хранилищ энергии для поддержания растущей доли возобновляемых источников энергии, включая батареи и водород.

Совместные закупки газа

В связи с тем, что в Европе в последнее время не хватает природного газа и растут цены на него, электроэнергию и отопление, Европейская комиссия (ЕК) предлагает искать возможности совместных закупок газа и инвестиций в газохранилища, говорит ответственный за вопросы окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

ЕК рассказала о действиях на долгосрочную и краткосрочную перспективы, как помочь странам-членам Европейского союза (ЕС) справиться с невероятным скачком цен в энергетике, сообщает BNS.

«Разумеется, первое и самое важное, что подчеркнула ЕК, – это необходимость поиска возможностей для совместных закупок. Инфраструктура для газа, который и определяет этот скачок цен, имеется, однако она не была использована своевременно. Хранилища пусты, поэтому, если бы удалось произвести крупную совместную закупку и заполнить эту инфраструктуру, к этому скачку цен мы были бы готовы куда лучше и его, возможно, удалось бы избежать», – сказал BNS В. Синкявичюс.

По его словам, если говорить об источниках покупки газа, то особого выбора нет – это Россия и Катар.

«Россия, вне всякого сомнения, могла бы поставлять, но в данном случае в силу тех или иных причин этого не делает и выполняет лишь минимальные контрактные обязательства. Катар — это новая возможность, к которой стоит обратиться, так как до сих пор поставки из Катара осуществляются на основании двусторонних соглашений, постоянных поставок нет», – отметил В. Синкявичюс.

Газ экспортируют и США, однако, по словам В. Синкявичюса, весь он по сути продается на рынок Китая, и, несмотря на возникающую между США и Китаем напряженность, ситуация в ближайшее время, по всей видимости, не изменится.

По его словам, если говорить о более далеком будущем, большое внимание следует уделять развитию энергетики возобновляющихся ресурсов.

«Возобновляющиеся источники энергии оправдывают себя, их развитие необходимо. Нужно также продолжать повышать эффективность использования энергии, здесь важный акцент будет делаться на реновации зданий», – сказал В. Синкявичюс.

Между тем, чтобы амортизировать подорожание энергоресурсов в краткосрочной перспективе, ЕК прежде всего предложит странам-членам обратить внимание на налоговую составляющую цены, а также использовать средства оборотных разрешений на выбросы в атмосферу для уязвимых общественных групп.

Спрос на газ в Европе в этом году возрос, так как в условиях отмены введенных из-за коронавируса ограничений экономика стремительно растет, а поставки энергоресурсов из возобновляющихся источников сократились.

«Зеленая» энергетика — не проблема, а решение

В условиях нехватки природного газа и скачка цен на него в Европейском союзе провозглашенный Сообществом «Зеленый курс» и возобновляющаяся энергетика являются не причинами сложившейся ситуации, а решением для нее, убежден советник литовского президента Ярослав Неверович.

После встречи президента Гитанаса Науседы с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом Ярослав Неверович подчеркнул, что Литва еще раньше показала, как важно снижать зависимость от ископаемого топлива из третьих стран, сообщает BNS.

«У Литвы десять лет назад уже была похожая ситуация, когда цены на отопление были очень высокими из-за сильнейшего подорожания газа, тогда нам удалось быстро переориентироваться на биотопливо, в результате чего цены упали. Мы считаем, что это определенная аналогия для оценки и для всего ЕС – инвестировать в возобновляющуюся энергетику, избавляться от зависимости от ископаемого топлива, особенно от импортируемого из третьих стран», – сказал журналистам Я. Неверович.

Президент Г. Науседа обсудил с Д Крейвисом и министром внутренних дел Агне Билотайте подготовку к заседанию Европейского совета, в том числе и вопросы цен в энергетике и нелегальной миграции.

«Была высказана поддержка укреплению внутреннего рынка ЕС и интеграции, мы также поддержали бы более детальную оценку Европейской комиссии, не было ли случаев злоупотреблений на внутреннем рынке ЕС, которые способствовали росту цен», – сказал Я. Неверович. По его словам, президентское ведомство также поддерживает планы ЕК взвесить возможность совместных закупок газа и формирования стратегического резерва газа ЕС.

«Здесь можно обратить внимание, что большой потенциал заключается в сотрудничестве с Украиной и имеющейся у нее инфраструктурой, но также и в укреплении внутреннего рынка, снятии барьеров, избыточных налогов, в том, чтобы позволить газовому рынку свободнее функционировать внутри самого ЕС», – сказал советник президента.