«Бюджет возможностей»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правительство Литвы на минувшей неделе утвердило проекты государственного бюджета и бюджетов самоуправлений, бюджета Фонда социального страхования (Sodra) и Обязательного фонда страхования здоровья, сообщает BNS.

Планируется, что дефицит властного сектора в 2022 году составит 3,1% внутреннего валового продукта (ВВП), между тем в этом году он должен составить 4,4% ВВП.

Как утверждает Министерство финансов, при планировании государственных расходов на следующий год основное внимание уделяется безопасности страны, инвестициям в образование, «зеленую», инновационную экономику и экономику высокой добавленной стоимости, а также росту доходов населения, снижению риска бедности.

Премьер Ингрида Шимоните убеждена, что бюджет на следующий год послужит снижению бедности в стране.

В бюджете 2022 года намечается повышение зарплат работникам государственного сектора – сфер образования, культуры, системы внутренних дел, медиков, социальных работников. Чтобы увеличить доходы людей, которые зарабатывают меньше других, и повысить мотивацию работать, предлагается с начала 2022 года увеличить минимальную месячную зарплату до 730 евро и максимально подлежащий применению размер не облагающихся налогами доходов – до 460 евро посредством изменения формулы применения и концентрации таким образом дополнительной выгоды для жителей, которые зарабатывают меньше одной средней зарплаты.

Доходная часть госбюджета в 2022 году должна возрасти на 11,4% (1,422 млрд евро) до 13,86 млрд евро, а расходная часть – уменьшиться на 0,8% (133,848 млн евро) до 16,481 млрд евро. Как утверждает Министерство финансов.

Доходы фонда Содры в следующем году должны возрасти на 9,5% (504,7 млн евро) до 5,837 млрд евро, расходы – на 8,8% (446,7 млн евро) до 5,534 млрд евро.

В Фонд обязательного страхования здоровья намечается собрать 2,79 млрд евро, или на 7,9% (203 млн евро) больше, чем в этом году, а его расходы возрастут на 12,1% (300,7 млн евро) до 2,79 млрд евро.

Планирующиеся доходы самоуправлений в следующем году возрастут на 13,7% (514,5 млн евро) до 4,268 млрд евро, а расходы увеличатся на 13,5% (512,8 млн евро) до 4,312 млрд евро.

Окончательное решение по бюджету принимает Сейм. Бюджет утверждает президент.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните называет проект бюджета на 2022 год безопасным «бюджетом возможностей», который позволит правительству реализовать многие пункты своей программы. По словам главы правительства, помимо расходов на социальные нужды и образование важнейшей задачей властей было управление двумя чрезвычайными ситуациями – пандемией и нелегальной миграцией.

«Это бюджет возможностей с некоторыми дополнительными вызовами, связанными с объективными кризисами, которые у нас есть, – COVID-19 и миграционный кризис», – сказала премьер-министр.

И.Шимоните заявляет, что дефицит государственных финансов ожидается значительно ниже, чем прогнозировалось правительством в июне, а экономический рост будет более быстрым.

«Это означает, что в связи с меньшим дефицитом и более высокой сравнительной базой удалось стабилизировать долг уже в этом году, и, глядя на перспективу нескольких лет, когда с 2023 года должны вступить в силу требования Пакта стабильности, я считаю, что правительству удалось разработать эти планы, чтобы избежать серьезных потрясений при адаптации к изменившейся фискальной политике», – добавила она.

«Бюджетное направление стабильное и верное»

«Направление госбюджета следующего года стабильное и правильное, бюджет направлен на сокращение бедности и разницы доходов», — заявила советник президент Литвы Ирена Сегаловичене.

По ее словам, президенту важно, что быстрее будут расти зарплаты работников госсектора, продолжится рост пенсий и вырастет не облагаемая налогами доля доходов.

«Впервые в истории формирования бюджета мы в целом видим качественные показатели, четко заявляется, что за предусмотренные деньги будет сделано, а не только перечисляются миллиарды и не говорится, как это изменит качество жизни людей», – добавила она.

Рост минимальной зарплаты

Правительство Литвы утвердило повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с января 2022 года на 88 евро (почти на 14%) – с 642 до 730 евро, сообщает BNS. После уплаты налогов ММЗ составит 518 евро «на руки». Минимальная почасовая оплата труда вырастет с 3,93 до 4,47 евро.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене отметила, что это будет одно из наиболее значительных повышений ММЗ за десять лет. По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, повысить ММЗ позволяют хорошая ситуация в хозяйстве страны, благоприятные прогнозы на следующий год и хорошие сборы доходов в госбюджет.

Трудовой кодекс предусматривает, что ММЗ можно платить только за неквалифицированную работу. Из госбюджета на повышение минимальной заработной платы потребуется 30,8 млн евро.

Как изменятся пенсии в 2022 году

Со следующего года средний размер пенсии по социальному страхованию в Литве должен вырасти на 51 евро – до 465 евро. Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

При этом пенсия получателей, имеющих необходимый стаж работы, должна вырасти на 48 евро (11%) – до 489 евро.

Намечается, что с начала следующего года пенсии вырастут в среднем на 8,47%, а по отдельным видам – еще больше. В следующем году на пенсии запланировано 4,251 млрд евро, что на 11,9 % больше, чем в этом году.

С начала следующего года предусмотрена выплата одиноким пенсионерам в размере 32 евро. Предлагается эти выплаты в дальнейшем индексировать. Содра автоматически переведет эти компенсации без дополнительной письменной просьбы или по телефону.

Впрочем, предложенное повышение доходов жителей действительно сократит риск бедности или они будут «съедены» инфляцией и в реальном выражении станут еще меньше, пока неизвестно. Реальность такова, что повысить доходы обещают только с нового года, а цены бьют рекорды уже сегодня. Пока Литва занимает последние места в рейтингах Евросоюза по уровню доходов и качеству жизни.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ