Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже против гражданина России

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Власти Германии обвинили российского гражданина в шпионаже и передаче секретных сведений Службе внешней разведки (СВР) РФ. Он арестован, сообщает генпрокуратура ФРГ в четверг, 27 января.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии

«Самое позднее в сентябре 2019 года российская Служба внешней разведки установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился сотрудничать со спецслужбой», – говорится в сообщении.

Указано, что российскую спецслужбу интересовали различные этапы разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследования самого россиянина.

С ноября 2019 года начались «многочисленные» личные встречи обвиняемого с высокопоставленным офицером российской разведки. Согласно заданию, Ильнур Н. на встречах сообщал информацию об исследовательских проектах в сфере области аэрокосмической техники. За свои услуги он получил 2,5 тысячи евро.

Ильнура Н. арестовали 18 июня 2021 года. А в декабре того же года федеральный прокурор предъявил обвинения в высшем земельном суде Мюнхена.

Ранее в Германии задержали охранника британского посольства по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, при обыске у него нашли много российской символики, книг, а также шеврон Беркута.

Также сообщалось, что спецслужбы Латвии задержали двух человек, которых подозревают в многолетнем шпионаже в пользу российской разведки. Они передавали информацию об оборонном секторе балтийской страны.