Анушаускас: через 6–8 лет, скорее всего, будут призываться на службу вся пригодная молодежь

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Даже без введения всеобщей воинской повинности через 6-8 лет все годные к службе молодые люди в Литве, вероятно, будут призываться в силу только одних демографических изменений, считает министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Мы так или иначе движемся к модели всеобщей воинской повинности, когда мужчин, молодых людей призывают практически всех, кто может нести свою службу, а законом не предусмотрена отсрочка, потому что есть отсрочка для студентов, которая, конечно же, должна остаться», – сказал Анушаускас на пресс-конференции в четверг.

По словам министра, часть молодежи призывного возраста не может нести военную службу по состоянию здоровья, а демографическая ситуация показывает, что даже после введения всеобщей воинской повинности через 6-8 лет «мы все равно будем призывать практически всех молодых людей, годных к службе».

Министерство обороны в четверг представляет общественности исследование возможности введения всеобщей воинской повинности. В нем предполагается, что всеобщую воинскую повинность для молодых людей после окончания учебы можно будет ввести через шесть-восемь лет, это обойдется в сотни миллионов евро.

Министр обороны подчеркивает, что исследование является оценкой всех вариантов, а не запланированным изменением, и действующая процедура призыва остается неизменной.

«Исследование – это не политическое решение о всеобщей воинской повинности, это не проект, это не закон. Исследование — это исследование, которое объединяет широкий спектр обстоятельств», — сказал Анушаускас.

По оценкам исследования, одни только первоначальные инвестиции обойдутся более чем в 0,4 млрд евро в случае со всеобщим призывом молодых людей мужского пола, а в случае призыва и девушек – 1,5 млрд евро, в зависимости от модели это будет обходиться еще в 80-220 млн евро в год.

Полагается, что ежегодно можно было призвать до 6,1 тыс. молодых людей мужского пола, а вместе с девушками — почти 12 тысяч.

Анушаускас отмечает, что лишь небольшая часть общества поддерживает обязательный призыв женщин на военную службу, но такую ​​возможность нужно было оценить теоретически.

В 2015 году в вооруженных силах Литвы был возвращен частичный призыв в ответ на действия России на Украине.

В настоящее время ежегодно в армию призывается чуть более 3,8 тыс. юношей в возрасте 18-23 лет и молодых людей в возрасте до 26 лет, отложивших службу по причине учебы.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено