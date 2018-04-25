Прокуратура начнет расследование антисемитского оскорбления главы общины евреев Литвы

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Во вторник прокуратура решила начать досудебное расследование в связи с возможным подстрекательством к ненависти, когда в адрес председателя Общины евреев Литвы прозвучали антисемитские оскорбления в парламенте.

Ф. Куклянски утверждает, что на торжествах по случаю годовщины событий 13 января незнакомый человек обратился к ней со словами: «Перестать пачкать Литву. Жидовка ты, и не место вам здесь в Литве».

Через несколько дней она обратилась к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы установить оскорбившего ее человека. Глава парламента передал информацию правоохране.

Сначала полиция отказалась начинать расследование, однако во вторник прокуратура аннулировала это решение, подчеркнув, что расследование необходимо, чтобы выяснить все обстоятельства.