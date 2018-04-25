Прокурор предложил наказание по делу Р.Паксаса и Г.Вайнаускаса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Прокурор Гедгаудас Норкунас в пятницу предложил главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса приговорить к штрафу и условному лишению свободы, а бывшего лидера партии «Порядок и справедливость» Роландаса Паксаса — только к условному лишению свободы.

Это подтвердил BNS сам прокурор Гедгаудас Норкунас

Р.Паксас и Г.Вайнаускас обвиняются в том, что в 2015 году за взятку размером 15 тыс. евро политик пообещал повлиять на инспектора по строительству, чтобы тот выдал разрешение на использование магазина в Пренай.

Согласно обвинению, Р.Паксас согласился принять взятку не только для своей выгоды, но и для партии «Порядок и справедливость», последняя как юридическое лицо по делу не обвиняется .

Политик и глава медиагруппы отрицают торговлю влиянием. Вайнаускас говорит, что проводил журналистское расследование, в то время как Паксас утверждает, что дело направлено на исключение его из сферы политики.

Предприниматель Антанас Юозас Забулис также обвиняется в торговле влиянием, но и он отрицает свою вину.

По словам прокуроров, бизнесмен незаконно договорился с Вайнаускасом о том, чтобы тот использовал своё влияние для прекращения правоприменительного расследования возможного крупномасштабного мошенничества со стороны высокотехнологичной компании BOD Group при освоении средств Европейского союза.

Г.Вайнаускасу было предложено приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года и уплате штрафа в размере более 26 тыс. евро.

Р.Паксасу грозит три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой на два года и два месяца.

В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.