Сейм Латвии предлагает частично отменить запрет на ношение советской и нацистской формы

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Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала законодательные поправки, которые позволят частично отменять запрет на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии с разрешения самоуправлений, сообщает ТАСС.

По его информации, члены комиссии поддержали новую редакцию поправок, в соответствии с которой форму СССР и нацистской Германии можно будет носить на публичных мероприятиях с разрешения самоуправления, если она не используется для прославления тоталитарных режимов. При этом на публичных мероприятиях нельзя будет носить форму репрессивных органов СССР и нацистской Германии, а также использовать элементы этой одежды, которые позволят безошибочно идентифицировать конкретные вооруженные силы или репрессивные органы.

Как отмечает агентство LETA, таким образом депутаты Сейма, например, не будут принимать решения о запрете на ношение Георгиевских ленточек, оставив этот вопрос в компетенции самоуправления, в котором проходит публичное мероприятие.

В июне Сейм Латвии утвердил в третьем окончательном чтении законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии. Они предусматривают, что во время публичных мероприятий будет запрещено использовать форму вооруженных сил бывшего СССР, ее бывших республик и нацистской Германии и репрессивных учреждений (также в стилизованном виде), а также ее элементы. Запрет распространяется на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.

За нарушение этого запрета планируется применять предупреждение или денежный штраф в размере до €70 для физических лиц, а для юридических — до €580. Поправки вступят в силу 1 января 2020 года.

С инициативой внести соответствующие законодательные поправки ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии».