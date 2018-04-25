Прокуроры просят продлить срок задержания А. Палецкиса еще на три месяца

В связи с истечением последнего срока ареста Генпрокуратура Литвы просит продлить задержание подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса еще на три месяца.
«Уже есть обращение в суд с просьбой продлить меру пресечения – арест, однако более детальная информация не предоставляется, чтобы не навредить расследованию», – сказала BNS пресс-атташе Генпрокуратуры Еляна Мартинонене.
По ее словам, решение о продлении срока ареста должно быть принято на следующей неделе.
Генпрокуратура не раскрывает, на какой срок просит продлить задержание, однако адвокат А. Пелецкиса Альгис Петрулис сообщил BNS, что его клиента просят содержать под стражей еще три месяца.
А. Палецкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается.
Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная «сеть лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.
Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Палецкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения.
По словам адвоката, у его подзащитного есть проблемы со здоровьем, в августе-сентябре он находился в больнице.BNS
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