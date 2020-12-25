Пророк Даниил и его книга

Представители разных профессий стараются выбрать себе и своим коллегам небесного покровителя. И многим это удается. Так, мореплаватели находятся под патронатом святителя Николая, пожарные – святого Флориана, медики и иконописцы – евангелиста Луки. Далее список продолжите сами. Работников правоохранительных органов опекает великомученик Георгий, ибо полицейские должны поступать со злом и преступностью так, как это делал Георгий со змием.

Во всем этом, т.е. в выборе покровителя, а не борьбе со злом, есть некая двойственность. С одной стороны, понятно стремление получить защитника свыше. Но с другой, сразу лезут на ум всякие лешаки, домовые и водяные. Словом, есть во всем этом некий оттенок язычества.

Умение разгадывать сны – на самом деле редкий дар. И удостаиваются его единицы. Великое множество всевозможных сонников – обычное шарлатанство для легковерных. Равно как и астрологические прогнозы и прочие эзотерические гороскопы.

Одним из тех, кто владел искусством толкования снов, был великий пророк Даниил. Он почитается во всех трех авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. Называются так они потому, что происходят от древней традиции, восходящей к патриарху Аврааму, и признают Священное Писание Ветхого Завета.

Понимаю, что читатель ждет рассказа о разгадывании снов. Но всему свое время. Пророк Даниил и три его друга, о которых сегодня тоже пойдет речь, вспоминаются 30 декабря и в два предрождественских воскресенья. Было это за 600 лет до Рождества Христова. Евреи тогда были завоеваны Вавилоном. Царь Навуходоносор был мудрым политиком. Вавилон был не в состоянии силой поддерживать деспотический режим, потому что слишком много людей приходилось держать в повиновении и мало было для этого солдат. Навуходоносор выбрал другой способ управления завоеванными народами: заставить людей сохранить лояльность к империи. Он брал у них все самое лучшее и ставил на службу Вавилону.

Царь Навуходоносор взял ко двору нескольких детей депортированных евреев, дал им образование, чтобы они могли в будущем служить ему. Среди них оказались и Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Им даже поменяли имена, соответственно Балтасар, Седрах, Авденаго и Мисах. Несмотря на юный возраст, они смогли в чуждой среде сохранить свою веру и обычаи.

Более того, Даниил получил дар толковать сны. Это было не результатом халдейской науки (халдеи – вавилонские звездочеты, волхвы, гадатели), а наградой от Бога за верность Ему. Пророк объяснил Навуходоносору два его сна, которые сильно смутили царя (Дан. гл.2 и 4). В первом сне вавилонский властитель видел огромного и страшного истукана, сделанного из четырех металлов. Камень, скатившийся с горы, разбил истукана в прах и сам вырос в большую гору. Даниил объяснил царю, что истукан — это четыре языческих царства, которые должны были сменить друг друга, начиная с Вавилонского и кончая Римским. Таинственный камень, сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора — Его вечное Царство (Церковь). Вавилонский царь через богомудрый ответ пророка познал величие истинного Бога и сказал Даниилу: «Поистине ваш Бог есть Бог богов, Господь господ и Царь царей». Даниил был поставлен главным начальником Вавилонской области.

Но недолго длилось это богопризнание. Однажды царь приказал воздвигнуть огромное изваяние и повелел всем кланяться ему, когда услышат музыкальный сигнал. «А кто … не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем» (Дан. 3,11). На Ананию, Азарию и Мисаила халдеи донесли. На 49 локтей (больше 20 метров!) поднималось страшное пламя, которое сжигало тех, кто оказывался рядом. Отроков бросили в огонь. Но свершилось чудо. Они ходили среди этого костра и воспевали хвалу Богу. И явился им ангел, который остудил жар, и внутри печи «был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их» (Дан. 3,51). И тогда запели все трое: «Благословите все дела Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки!» И понял Навуходоносор, что «нет иного бога, который мог бы так спасать» (Дан. 3,96).

При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись «Мене, Такел, Фарес», появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. Ему было видение о семидесяти седминах (семилетних циклах). Это пророчество о Первом и Втором пришествиях Христовых и событиях, которые с этим связаны. Да и сам сон Навуходоносора (о нем упоминалось вначале) – тоже пророчество о сменяющих друг друга земных царствах и величии Царствия Небесного.

Даниил много делал, чтобы облегчить участь своего народа во время Вавилонского пленения. Как-то два почтенных старца обвинили молодую женщину в прелюбодеянии. Сусанне, так ее звали, грозила за это смертная казнь. Мудрый Даниил заподозрил неладное и взялся вести это уголовное дело. Впервые в мировой криминалистике он устроил истцам перекрестный допрос. Не дав возможности им общаться между собой, задал всего один вопрос: «Где происходил акт прелюбодеяния?» Ответы у стариков были разные. Потом он выяснил, что похотливые стариканы оклеветали Сусанну за отказ удовлетворить их любострастные притязания.

При персидском царе Дарии пророк по наветам своих врагов был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим.

Все, что я вам рассказал (или кому-то напомнил), можно прочитать в ветхозаветной Книге пророка Даниила, откуда я брал помеченные ссылками цитаты.

Если бы меня спросили (к счастью, никто меня об этом не спрашивает), кого бы я предложил в патроны следователям и частным детективам, я посоветовал бы обращаться к ветхозаветному пророку Даниилу. Почему? Об этом ниже.

Великий пророк и его друзья дожили до глубокой старости и умерли в плену. Гробница Даниила находится в Сузах. Это один из древнейших городов мира, расположенный в Иране. Правда, есть еще несколько мест, где, по рассказам гидов, похоронен Даниил. Так, самаркандские экскурсоводы рассказывают восторженно-восприимчивым туристам, что у них в 18-метровом мавзолее Ходжа Дониер покоятся мощи пророка Даниила, привезенные когда-то из Суз Тамерланом. Такие впечатляющие размеры гробницы не случайны – мощи растут. Так ли оно на самом деле, судить не берусь. Как говорится, за что купил, за то и продал. Но мавзолей притягивает к себе паломников разных вероисповеданий со всего мира. И немудрено. Великий пророк Даниил, без сомнения, достоин всеобщего почитания.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви