ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим

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Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, — заявил он. — Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм». Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга.

Барнье выразил сожаление, что Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, но поддержала синхронизацию санкционных режимов. Впрочем, Лондон оставил за собой право вводить односторонние санкции и без согласования с Брюсселем, «когда их введение требуется в максимально сжатые сроки». Кроме того, Великобритания отказалась принимать участие в европейской программе студенческих обменов «Эразмус».