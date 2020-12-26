В знак благодарности: французское гражданство — за помощь во время пандемии

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За самоотверженную работу в период пандемии 700 иностранцев смогут вскоре получить гражданство Французской Республики. Министр-делегат Марлен Шьяппа, курирующая в Министерстве внутренних дел вопросы натурализации, рекомендует префектам регионов рассмотреть в ускоренном порядке ходатайства работников «первой линии». Подробнее в материале Дмитрия Горохова, руководителя представительства ТАСС во Франции

При рассмотрении соответствующих ходатайств власти намерены применить правило об «оказании важных услуг», которое позволит существенно сократить сроки ожидания. Просителям будет достаточно представить наряду с отзывами работодателей документы о проживании в стране в течение последних двух лет (вместо положенных в остальных случаях пяти).

Часть новой стратегии?

Как заверили в окружении министра-делегата, этот шаг — часть ее стратегии на новом посту. С момента прихода в августе этого года в Министерство внутренних дел 38-летняя Марлен Шьяппа, прежде курировавшая в правительстве борьбу с различными формами дискриминации, выступает за обновление механизмов интеграции.

Более скептически настроены правозащитники. «За деревьями не видно леса», — отозвался о планах властей Межконфессиональный комитет помощи беженцам (Cimade). Основанный вскоре после начала Второй мировой войны, он занимается оказанием юридической поддержки иностранцам.

В организации полагают, что новое распоряжение кардинально не меняет политику регулирования миграции. Как напомнили в комитете, с просьбой об ускоренной натурализации обращались несколько тысяч человек, но лишь часть досье принята к рассмотрению. Как заметили в Межконфессиональном комитете, 700 человек — это не так уж и много для 70-миллионной Франции.

Кто приезжает

Согласно официальным данным, среди иностранцев, не принадлежащих к странам Евросоюза, сегодня во Франции наиболее многочисленны группы выходцев из Алжира — более 820 тыс., а также Марокко — 770 тыс. Уроженцы других стран Африки составляют 960 тыс., Турции — более 245 тыс. человек.

По оценкам правозащитников, следует учитывать, что в стране проживают без документов от 300 тыс. до 400 тыс. иностранцев. Многие из них пытались легализоваться, но оказались не в состоянии привлечь к себе внимание властей.

Не все префектуры, прервавшие работу в период первого карантина (в марте — мае), смогли восстановить ее в полном объеме. Часть тех, кто еще весной обращался в префектуры, с тех пор так и не добились приема. Рассмотрение многих дел — в мертвой точке.

По данным Центра наблюдения за процессами в обществе (Centre d’observation de la société), масштабы натурализации в последние 15 лет снижались. В 2004 году доля новых граждан составляла 27 человек среди каждых 10 тыс. жителей страны, сейчас только 17. По сравнению с началом прошлого десятилетия этот индекс сократился вдвое.

Получение гражданства, с которым связаны возможность голосовать на выборах и ряд социальных прав (например, доступ к должностям госслужбы для лиц, родившихся за пределами ЕС), остается долгим процессом.

До середины 1980-х годов во Франции гражданство ежегодно получали примерно 40 тыс. иностранцев. В последующее десятилетие этот показатель вырос и начиная с 1995 года составлял уже от 100 тыс. до 140 тыс. человек ежегодно.

Сейчас, по данным МВД, гражданство получают 110 тыс. иностранцев (менее 0,2% населения). Четверть из них — молодые люди, родившиеся в браке иностранцев, приобретают его с достижением совершеннолетия. Еще 20% — супруги французских граждан. Общее правило для подачи заявления: вид на жительство в течение не менее пяти лет, доказательства ассимиляции с французским обществом и отсутствие судимости.

Иностранный легион

Одна из возможностей ускоренного приобретения гражданства — служба в Иностранном легионе. Со времени создания этого особого воинского формирования королем Луи-Филиппом I в 1831 году через его ряды прошли не менее 600 тыс. воинов. По словам летописцев подразделения, легионеры приобретали гражданство «не в силу полученной, а в силу пролитой за Францию крови».

Так в свое время приобрел французское гражданство один из самых храбрых солдат в истории легиона, «однорукий капрал» Зиновий Пешков, приемный сын и крестник Максима Горького. Герой двух мировых войн, он смог подняться во Франции до званий трехзвездного генерала и посла.

В Иностранном легионе заслужил гражданство и беженец из Венгрии Пал Надь-Боча Шаркёзи. Его сын Николя Саркози, родившийся уже во Франции, стал шестым президентом в истории Пятой республики.

Перспектива стать французом привлекает сегодня многих в легион, который насчитывает в своих рядах 9 тыс. человек, заключивших контракт на пять лет. Среди них иностранцы составляют не менее 90%. С прошением о гражданстве легионер вправе обращаться после трех лет службы. Процедура может быть ускорена, если воин был ранен в бою.

Оборотной стороной медали являются сложные условия службы. Части контрактников пришлось столкнуться с проявлениями дискриминации. По свидетельству полковника жандармерии в отставке Жака Бесси, президента Ассоциации защиты прав военнослужащих (Adefdromil), сегодня легион трудно считать «моделью интеграции». Людям, готовым к самопожертвованию, обещали превратить их в полноправных французов, заметил он, но реальность оказалась сложнее.

Опасения демографов

Специалисты в области демографии не принадлежат к числу тех, кто наиболее обеспокоен масштабами иммиграции. Не меньше экспертов волнуют возросшие темпы эмиграции. Поскольку регистрация в консульствах Франции не является обязательной, исследователи могут опираться лишь на собственные подсчеты. Согласно оценкам, общее число французских экспатриантов за границей достигает 2 млн. Более половины из них проживают в государствах Европы, 20% — в Северной Америке, еще около 30% приходится на долю стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, Азии.

Французские экспатрианты — мужчины или женщины, как правило, молоды. По данным социологов, почти половина французов, работающих за границей, находятся в возрасте от 25 до 35 лет.

Экспатрианты — квалифицированные специалисты с дипломами о высшем образовании: финансисты, инженеры, работники здравоохранения, информационных технологий, преподаватели. По словам известного демографа Эрве Ле Бра, Франция, которая очень печется о том, что ее захлестнула волна иммиграции, рискует стать «страной эмиграции».

Ежегодная анкета, которую проводит Дом французов за рубежом (la Maison des Français de l’Etranger), указывает, что большинство отъездов связаны с трудностями получить работу во Франции. Молодые экспатрианты подчас жалуются на «недостаточное доверие к молодежи» или дискриминацию в связи с их происхождением. Другие же, согласно анкете, отправляются за рубеж в надежде на менее высокую стоимость жизни или же в поисках «человеческого тепла».