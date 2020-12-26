В Италии с правительством судятся родственники 500 умерших от коронавируса

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В Италии семьи 500 жертв эпидемии коронавируса подали в суд против правительства, требуя в виде компенсаций около 100 млн евро.

Иск подан в суд Рима 23 декабря. Ответчиками по делу указаны глава совета министров Джузеппе Конте, президент Ломбардии Аттилио Фонтана, министерство здравоохранения Ломбардии, пишет сайт NBC News.

Истцы утверждают, что Италия пострадала сильнее других стран Европы из-за отсутствия актуального плана по борьбе с эпидемией в национальном масштабе и неспособности региональных властей реализовать свою программу борьбы с распространением вируса.