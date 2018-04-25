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Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Photo by Jorge Franganillo on Foter.com / CC BY

30 сентября 2019 года истек срок подачи документов о получении гражданства на основании закона от 2015 года о восстановлении гражданства потомков евреев, изгнанных из Испании Католическими королями Фердинандом I и Изабеллой в 1492 году.

Согласно данным испанских властей, в общей сложности было подано 127 тысяч прошений. Больше всего прошений, 20 тысяч, было подано евреями Мексики. На втором и третьем местах – представители еврейских общин Венесуэлы (14.600) и Колумбии (13.600). В общей сложности прошения были поданы из нескольких десятков стран, сообщает израильский новостной сайт на испанском языке Aurora Israel.

Чтобы получить гражданство, необходимо доказать свою кровную связь со средневековыми испанскими еврейскими семьями, а также получить от испанского адвоката документ, подтверждающий сефардское происхождение.

Кроме того, необходимо сдать экзамен на знание испанской культуры, истории и конституции, и показать владение испанским языком. Хотя испанское законодательство предусматривает отказ от другого гражданства в качестве условия для получения гражданства Испании, для подавших прошение в рамках данного закона сделано исключение, и они смогут сохранить второй паспорт.

NEWSru.com
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