В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

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Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис призывает правящих на следующей неделе внести проект об освобождении его от должности, так как ситуация нагнетается слишком долго.

«Я бы хотел призвать правящее большинство на следующей неделе безотлагательно организовать процедуру, которая называется процедурой отзыва, и проверить доверие в сейме», – сказал В. Пранцкетис в среду журналистам в сейме.

«Мне неспокойно из-за сложившейся ситуации, перейдены все границы здравого рассудка и ситуация нагнетается так долго, что время ее завершить», – сказал спикер сейма в своем коротком заявлении.

В ответ на это заявление председатель правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал BNS, что на следующей неделе такого голосования не будет, так как немалая часть представителей правящих будет в командировках.

«Это будет вскоре, мы соберемся, назначим день, когда отменим командировки или посмотрим, когда никто не будет в отъезде, и проголосуем. Сейм будет голосовать, без сомнения, но мы должны быть все, чтобы хватило голосов», – сказал Р. Карбаускис.

«Аграрии» призывают В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как в соответствии с подписанным в июле коалиционным договором пост председателя сейма должен достаться социал-трудовикам.

Договор подписали ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей и партия «Порядок и справедливость».

В. Пранцкетис не согласен уйти в отставку сам.

Правящие несколько месяцев назад собрали нужное число подписей парламентариев о недоверии спикеру, однако не регистрируют проект из-за риска того, что не хватит голосов отправить его в отставку. Для этого нужно не менее 71 голоса «за».