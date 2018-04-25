default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
default image
С. Сквернялис защищает диалог с Беларусью

Подробнее...
default image
Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

Подробнее...
default image
Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Подробнее...
default image
Всемирный экономический форум назвал главные риски для ведения бизнеса во всем мире

Подробнее...
default image
В.Шапока: налог на банковские активы всё ещё в стадии обсуждения

Подробнее...
default image
Джонсон сделает последнее предложение ЕС по Brexit

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: с налога на активы банков можно собрать лишь 40 млн евро

Подробнее...
default image
Д.Грибаускайте: давление на спикера - "фиеста политической ничтожности"

Подробнее...
default image
Северная Корея и США возобновят переговоры

Подробнее...
default image
Министр иностранных дел Л.Линкявичюс направляется в Минск

Подробнее...
default image
Сотрудники полиции отмечают праздник "День Ангелов Хранителей"

Подробнее...
default image
Турция готова к проведению операции в Сирии

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис отбывает с визитом в Армению

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: старт БелАЭС может состояться немного позже

Подробнее...
default image
Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера" и договорилась об отводе сил в Донбассе

Подробнее...
default image
Министр транспорта Литвы Я.Наркевич посетил Беларусь

Подробнее...
default image
Во время "Островецких учений" СМС получили 70% жителей, сработали 67 сирен из 70

Подробнее...
default image
В Германии на месте концлагеря Бухенвальд начался поиск нацистских тоннелей с сокровищами

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Политика

С. Сквернялис защищает диалог с Беларусью

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что Литва должна поддерживать диалог с Беларусью, защищая свои интересы, а претензии консерваторов связывает с приближающимися выборами.

«Это сосед, с которым мы должны общаться и разговаривать. Мы должны обеспечить защиту и охрану своих интересов в сотрудничестве и общении», – сказал журналистам в правительстве в среду С. Сквернялис.  

Он утверждал, что правительство не меняет фундаментальные установки относительно Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако упомянул, что диалог может помочь уравновесить влияние России в Беларуси.

«Правительство не меняет никакие свои фундаментальные установки в плане БелАЭС. Несмотря на то, что у нас есть эта проблема, нам следует разговаривать и искать пути решений, как мы будем общаться с соседом», – сказал С. Сквернялис.

«Есть ли у нас интерес, чтобы это государство было демократическим государством, было ориентировано на западную демократию, или просто отдать и оставить его на произвол судьбы, чтобы восточный сосед сделал его союзным государством или филиалом?» – сказал премьер.

«Интерес России – приблизить к себе максимально, интегрировать, наш интерес – чтобы Беларусь как наш сосед была демократическим дружественным государством», – сказал С. Сквернялис.

Он заявил, что подписанные правительством консерватора Андрюса Кубилюса соглашения с Беларусью способствовали появлению БелАЭС, а нынешняя риторика предназначена мобилизовать электорат перед выборами сейма в следующем году.

«Если говорить о консерваторах, то ничего нового – приближаются выборы и извлекается карта запугивания русскими. Жаль, что обвинения в адрес министра иностранных дел заявляются совершенно необоснованно», – сказал премьер.

«Тот коллаборационизм правительства А. Кубилюса с Беларусью в области атомной станции дал результат, что эта станция стоит. Это выглядит неискренне, искусственно и предназначено только для выборов», – сказал С. Сквернялис.

Консерваторы выражают обеспокоенность тем, что диалог с Беларусью может означать непозволительные уступки в плане БелАЭС. Они утверждают, что правительство правых пыталось остановить строительство АЭС в Беларуси, развивая проект Висагинской АЭС.

Литовские должностные лица говорят, что БелАЭС вблизи границы с Литвой строится с нарушениями требований безопасности. Минск обвинения отклоняет.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!