С. Сквернялис защищает диалог с Беларусью

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что Литва должна поддерживать диалог с Беларусью, защищая свои интересы, а претензии консерваторов связывает с приближающимися выборами.

«Это сосед, с которым мы должны общаться и разговаривать. Мы должны обеспечить защиту и охрану своих интересов в сотрудничестве и общении», – сказал журналистам в правительстве в среду С. Сквернялис.

Он утверждал, что правительство не меняет фундаментальные установки относительно Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако упомянул, что диалог может помочь уравновесить влияние России в Беларуси.

«Правительство не меняет никакие свои фундаментальные установки в плане БелАЭС. Несмотря на то, что у нас есть эта проблема, нам следует разговаривать и искать пути решений, как мы будем общаться с соседом», – сказал С. Сквернялис.

«Есть ли у нас интерес, чтобы это государство было демократическим государством, было ориентировано на западную демократию, или просто отдать и оставить его на произвол судьбы, чтобы восточный сосед сделал его союзным государством или филиалом?» – сказал премьер.

«Интерес России – приблизить к себе максимально, интегрировать, наш интерес – чтобы Беларусь как наш сосед была демократическим дружественным государством», – сказал С. Сквернялис.

Он заявил, что подписанные правительством консерватора Андрюса Кубилюса соглашения с Беларусью способствовали появлению БелАЭС, а нынешняя риторика предназначена мобилизовать электорат перед выборами сейма в следующем году.

«Если говорить о консерваторах, то ничего нового – приближаются выборы и извлекается карта запугивания русскими. Жаль, что обвинения в адрес министра иностранных дел заявляются совершенно необоснованно», – сказал премьер.

«Тот коллаборационизм правительства А. Кубилюса с Беларусью в области атомной станции дал результат, что эта станция стоит. Это выглядит неискренне, искусственно и предназначено только для выборов», – сказал С. Сквернялис.

Консерваторы выражают обеспокоенность тем, что диалог с Беларусью может означать непозволительные уступки в плане БелАЭС. Они утверждают, что правительство правых пыталось остановить строительство АЭС в Беларуси, развивая проект Висагинской АЭС.

Литовские должностные лица говорят, что БелАЭС вблизи границы с Литвой строится с нарушениями требований безопасности. Минск обвинения отклоняет.