Прощание с рождественской елкой

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Проститься с рождественскими елками по окончании праздников в столице можно будет цивилизованно и бесплатно, без загрязнения жилой среды. После сбора елей они подвергаются переработке и превращаются в экологическое топливо или компост.

Отведенных мест для сбора елок в Вильнюсе с каждым годом становится все больше, в этом сезоне запланировано более 90. Специальные места для сбора елок появились в каждом районе.

Вильнюсское самоуправление напоминает, что за выбрасывание елок в неустановленных местах грозит штраф до 600 евро. С перевозчиками отходов согласовано, что ели будут вывозиться из специальных пунктов сбора для утилизации в течение января.

Рождественские елки также принимают площадки сбора крупногабаритных и зеленых отходов.

Мэрия напоминает, что елки подходят для вторичного использования. Они отлично подойдут для укрытия чувствительных к морозу растений в саду или дворе, слой еловых веток может стать базой для компостной массы.

Если вы наряжали елку в горшке, специалисты самоуправления предлагают высадить ее в рождественском лесу, в зеленой зоне из рождественских елей возле Вяркяйского дворца в Вяркяйском региональном парке. Планируется, что новогодние елки в рождественском лесу будут высаживать с марта, но все будет зависеть от погодных условий. Точная дата посадки будет объявлена на странице www.vilnius.lt/kaledumiskas.

Информация «ЛК», vilnius.lt