Протест активистов против ратификации договора между Еросоюзом и Кубой

На Кафедральной площади Вильнюса организован протест против ратификации договора о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой.
Находящиеся в Вильнюсе кубинские активисты, напоминая о поддержке Исландии в борьбе Литвы за независимость, просят проявить солидарность с жителями Кубы и блокировать подписанное кубинским режимом соглашение с Евросоюзом.
«Мы просим литовских депутатов проголосовать против соглашения с кубинской диктатурой, поскольку это соглашение с коммунистической диктатурой, а не с жителями Кубы. Этот договор обходит жителей Кубы, гражданское общество, борющееся за выживание», – заявила на пресс-конференции в сейме в понедельник кубинский правозащитник Роза-Мария Пая.
Оппозиционные консерваторы утверждают, что ратифицировав документ, Литва окажет услугу коммунистическому режиму на Кубе, а также призывают использовать остановку процесса как рычаг с целью получения поддержки ЕС в вопросе Белорусской АЭС.
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