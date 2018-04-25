Протест активистов против ратификации договора между Еросоюзом и Кубой

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

На Кафедральной площади Вильнюса организован протест против ратификации договора о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой.

Находящиеся в Вильнюсе кубинские активисты, напоминая о поддержке Исландии в борьбе Литвы за независимость, просят проявить солидарность с жителями Кубы и блокировать подписанное кубинским режимом соглашение с Евросоюзом.

«Мы просим литовских депутатов проголосовать против соглашения с кубинской диктатурой, поскольку это соглашение с коммунистической диктатурой, а не с жителями Кубы. Этот договор обходит жителей Кубы, гражданское общество, борющееся за выживание», – заявила на пресс-конференции в сейме в понедельник кубинский правозащитник Роза-Мария Пая.

Оппозиционные консерваторы утверждают, что ратифицировав документ, Литва окажет услугу коммунистическому режиму на Кубе, а также призывают использовать остановку процесса как рычаг с целью получения поддержки ЕС в вопросе Белорусской АЭС.