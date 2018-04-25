В. Шапока: экономика Литвы ощутит последствия коронавируса

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Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля», – сказал В. Шапока радио LRT во вторник.

По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.

«МВФ прогнозировал, что поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределённость велика, если иметь в виду, что вирус перемещается и продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям», – сказал министр финансов.