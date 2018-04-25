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TOP,Новости,Экономика

В. Шапока: экономика Литвы ощутит последствия коронавируса

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля», – сказал В. Шапока радио LRT во вторник.

По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.

«МВФ прогнозировал, что поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределённость велика, если иметь в виду, что вирус перемещается и продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям», – сказал министр финансов.

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По словам В. Шапоки, у Литвы достаточно финансовых резервов для лечения вируса и средств защиты, если коронавирус доберётся до страны.

«Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства», – сказал он.

В последнее время вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии. Там от вируса умерло пять человек, вирус диагностирован более чем у 200 человек. Это самое большое число подтверждённых случаев в Европе.

Новый вирус COVID-19 уже распространился на 28 стран и вызывает всё новые опасения по поводу новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

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