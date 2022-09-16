Протест сотрудников МВД

Национальное объединение профсоюзов служащих сообщило и о системных проблемах, которые не решаются уже давно. «Одна из таких проблем — компенсация расходов на поездку на работу и с нее. А сейчас, когда горючее сильно подорожало, – этот вопрос стал особенно актуальным», – сказал председатель организации Саулюс Джяутас.

А. Билотайте сказала журналистам, что ни одно правительство не уделяло столько внимания проблемам служащих, как действующее. По ее словам, при формировании бюджета системы внутренних дел много внимания уделяется повышению зарплат служащих, их обеспечению, привлечению новых кадров. «Это правительство заботится о служащих, и бюджет сейчас рекордный — ни одно правительство не уделяло столько внимания, бюджет в этом году больше на 60 млн евро», – указала министр. «Из них 30 млн евро – это зарплаты, 27 млн евро — обеспечение, 0,5 млн евро — деньги на жилье. И, конечно же, компенсации за дорогу – 4,4 млн евро, а это на 0,6 млн евро больше, чем в прошлом году», – сказала министр. Средняя заработная плата всех уставных сотрудников «на руки» во втором квартале 2022 г. была на 14,8 проц. выше, чем в 2021 г.

По словам А. Билотайте, решение проблем, о которых говорили во время пикета, будет представлено в ближайшее время. «Решения скоро будут приняты, поэтому мне интересно, почему выбрана такая форма протеста», – сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ