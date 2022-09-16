Финансирование внеклассной деятельности

«Корзиной неформального детского образования в Вильнюсе уже успешно пользуются более 25 тысяч учащихся 1–12 классов. Она выделяется вне зависимости от социального статуса семьи ученика, места жительства или образовательного учреждения. Воспользоваться ею предлагается всем учащимся 1–12 классов без исключения», – поясняет Видмантас Миткус, временно исполняющий обязанности заведующего Отделом по делам молодежи Вильнюсского городского самоуправления.

Родителям следует обратиться в одно из учреждений или к независимым учителям, предоставляющим услуги неформального образования, и попросить уменьшить цену посещения кружка на размер упомянутой корзины. Она выделяется с 1 сентября до 30 июня. Одновременно корзиной можно воспользоваться только в одном кружке. Если договор с кружком расторгается, можно заключить новый – с другим кружком или на другой род деятельности.

По словам В. Миткуса, дети, прибывшие из Украины, также могут воспользоваться корзиной НДО – главное, чтобы они были зарегистрированы в одном из действующих в Литве общеобразовательных учреждений. С сентября будут действовать и кружки на украинском языке – они призваны беречь культурные ценности и традиции, сохраняя при этом национальную идентичность детей беженцев.

Корзина НДО финансируется из средств государственного и муниципального бюджета Вильнюсского городского самоуправления, а также из средств структурных фондов поддержки ЕС.

Как получить корзину неформального образования?

Родителям следует обратиться в учреждение, оказывающее услуги неформального образования, и попросить снизить стоимость кружка. После подписания договора корзина выделяется на весь учебный год — или на то время, пока ребенок посещает занятия.

Корзина применяется с 1 сентября по 30 июня. После расторжения договора с тем или иным кружком можно заключить новый — с другим кружком или иной деятельности.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt