Cтраны Балтии и Польша закрывают границы для россиян

«Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине», — говорится в декларации премьер-министров.

Согласно документу, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают «политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС».

В декларации указано, что въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен после принятия каждой страной национальных временных мер и должен вступить в силу в каждой из стран отдельно до 19 сентября.

«Большая часть виз гражданам России была выдана до широкомасштабной агрессии России в Украине при иных геополитических условиях и обстоятельствах», — говорится в документе, подписанном премьер-министрами Литвы Ингридой Шимоните, Латвии Кришьянисом Кариньшем, Эстонии Каей Каллас и Польши Матеушем Моравецким.

Страны также заявляют, что приветствуют решение остановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в качестве необходимого первого шага, но отмечают, что необходимы «дальнейшие более жесткие меры», чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, и поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону.

Исключения сохраняются

В заявлении подчеркивается, что это «не полный запрет на въезд и юридически согласованные исключения будут по-прежнему применяться».

Комментируя решение, вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас сказал, что растущий поток российских граждан в государства, имеющие сухопутные границы с Россией, «уже давно вызывает озабоченность».

«Мы видим настроения в Российской Федерации, где три четверти населения поддерживают войну в Украине, это угроза безопасности наших государств, угроза национальной безопасности, внутреннему порядку, в связи с чем было принято решение о начале реализации регионального соглашения о том, как будет ограничиваться этот въезд граждан России с шенгенскими визами», – сказал М. Адоменас в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в страну смогут въехать диссиденты, борцы за свободу, независимые журналисты и другие лица, прибывающие по гуманитарным соображениям, и члены их семей, а также члены семей граждан ЕС, моряки, лица, следующие транзитом через Калининград, и лица с долгосрочными визами категории D.

«Существует очень четкое понимание того, что поддержка граждан, которые выступают против режима (Владимира) Путина и войны в Украине, – бесспорна, и условия для их прибытия будут обеспечены», – сказал М. Адоменас.

На вопрос, не станут ли исключения для виз категории D способом обойти ограничения, вице- министр иностранных дел ответил, что «у большинства бежавших диссидентов — такие визы, отбирать, дифференцировать их было бы трудно».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы страны ЕС и члены Шенгенской зоны сократили выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации, а долгосрочные визы выдавались очень взвешенно», — сказал он.

Вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что эта процедура будет реализована в Литве путем дополнения постановления о продлении чрезвычайного положения.

«Отправной точкой является внесение в постановление о чрезвычайном положении нового пункта, в котором будет указано, что Служба охраны госграницы Литвы будет уполномочена пропускать только тех граждан России, которые будут соответствовать определенным критериям, установленным правительством», – сказал А. Абрамавичюс во время пресс-конференции.

Ограничения не создают новой практики

Ранее обсуждалось, что региональное решение также будет включать Финляндию. Однако министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто заявил в Каунасе, что Хельсинки ждут от Еврокомиссии разъяснений, может ли страна отказывать во въезде россиянам с шенгенскими визами, выданными другой страной.

На вопрос, будет ли действовать региональное соглашение, если в нем не будет участвовать Финляндия, М. Адоменас ответил, что большинство россиян едут в Западную Европу через страны Балтии и Польшу.

«С одной стороны, эти процессы могут измениться, и мы снова увидим какое-то развитие в Финляндии, хотя за соседей сложно строить предположения. С другой стороны, основные потоки идут в этом направлении», — сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что такие ограничения «не создают новую практику, не вводят новый правовой режим».

«Происходит ужесточение применения Шенгенского кодекса о границах», – отметил М. Адоменас.

Ранее глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у россиян сейчас в общей сложности 12 млн действующих шенгенских виз.

Однако вице-министр уточнил, что на самом деле их гораздо меньше.

«Европейская комиссия подсчитала действующие на данный момент визы, и это 963 тыс. на 1 сентября», – сказал политик.

ЧП – до середины декабря

Чрезвычайное положение (ЧП) в Литве будет продлено до середины декабря, но этот режим уже не будет распространяться на всю страну, а только на границу с Россией и Беларусью, кроме того, въезд россиян в страну будет ограничен, постановил кабмин.

Согласно принятому постановлению, которое еще должен утвердить Сейм, ЧП будет действовать до 24 часов 16 декабря.

В связи с продолжающейся в Украине войной этот режим будет введен на участках границы Литвы с Россией и Беларусью, а также на пограничных пунктах, расположенных за пределами территории пограничного участка, т.е. в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и т.д.

Согласно принятому постановлению, самым большим новшеством является намерение ограничить въезд граждан России в Литву.

«С учетом текущей картины угроз предлагается новая чрезвычайная мера, которая заключается в ограничении передвижения граждан Российской Федерации через границу Европейского союза», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, представляя новый проект.

Заявлено, что Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечивать, чтобы на территорию Литвы через внешнюю границу Евросоюза пропускались только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

Эти критерии должно подготовить Министерство иностранных дел по согласованию с Латвией и Эстонией. Это позволит реализовать соглашение стран Балтии об ограничении въезда российских туристов. Соглашение должно быть реализовано через национальные правовые акты, в случае Литвы это делается посредством постановления об объявлении ЧП.

Согласно постановлению правительства о ЧП, охрана государственной границы будет по-прежнему усилена, нелегальные мигранты по-прежнему не будут пропускаться в страну, за исключением въезда по гуманитарным причинам.

Как и прежде, не будут приниматься заявления на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником в выдаче виз.

«Все меры ориентированы на угрозы, они не причиняли неудобств жителям раньше и не должны причинять их сейчас», – заявила А. Билотайте.

«Чрезвычайное положение вводится в связи с беспрецедентной концентрацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против соседнего государства Украина и вызвали гуманитарный и миграционный кризис, угрожают безопасности стран — членов НАТО, Европейского союза и других европейских государств, представляют угрозу первоочередным интересам национальной безопасности Литвы, также в связи с возникновением из-за возможных гибридных атак и провокаций разного рода серьезной угрозы обществу, устранить которую невозможно без применения установленных в Законе о чрезвычайном положении конкретных чрезвычайных мер», – говорится в постановлении правительства.

ЧП было введено на всей территории Литвы 24 февраля и действовало до 29 июня, затем было продлено до 15 сентября включительно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ