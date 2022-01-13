Фоторепортаж

Протест у сейма в День защитников

  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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