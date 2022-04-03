Провокация или ограничение свободы?

Эгле Самуховайте, руководитель программы убежища и миграции Литовского Красного Креста, подтвердила, что об этой ситуации известно. По ее словам, это произошло в начале марта рано утром, когда на территории не было представителей организации.

Э.Самуховайте сказала, что показания СОГГЛ и женщин действительно разнятся.

«Женщины рассказали, что должностные лица приехали уже после протестов, когда они не успели одеться и были размещены в одном из помещений, где их ограничили в свободе — связали руки, накрыли одеялами, участницы беспорядков были изолированы почти на сутки», — сказала BNS Э.Самуховайте.

По ее словам, беспокойство вызывает то, что женщины-мигранты боятся говорить об этом публично.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис заявил BNS, что сотрудники не применяли чрезмерной силы.

По данным пограничников, в ночь с 1 на 2 марта в женском отделении Мядининкского центра среди населения африканских стран возникали недовольства: более десяти женщин, требуя свободы, кидали в должностных лиц еду, вырвали несколько сегментов ограждения внутри центра и проникли на мужскую территорию.

По словам представителя СОГГЛ, после того, как к беспорядкам присоединились еще около 80 мужчин-мигрантов, беспорядки продолжались до утра, был применен слезоточивый газ. Шесть наиболее активных мужчин и семь женщин были задержаны, на них были надеты одноразовые тканевые наручники.

По словам Г.Мишутиса, позже суд разрешил ограничить право этих лиц на передвижение по территории.

В прошлом году мигранты из Беларуси начали прибывать нелегально в Литву, Латвию и Польшу. Всего 4,2 тысячи из них въехали в Литву нелегально.

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