Провокация или ограничение свободы?

В Центре регистрации иностранцев в Мядининкай в начале марта мигранты-женщины, задержанные за организацию беспорядков, распространили видео, на котором некоторые из них полуобнаженные и со связанными руками, сообщает BNS.
Представители Литовского Красного Креста и африканские мигрантки утверждали, что задержавшие их сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) не дали им даже одеться. СОГГЛ же заверяет, что женщины устроили беспорядки, но к ним не применялась чрезмерная сила, а одежду они сбросили, чтобы их не вывели на допрос.
Видеозапись, в которой, как утверждается, сняты африканские женщины, задержанные в начале марта, была распространена на минувшей неделе.
Эгле Самуховайте, руководитель программы убежища и миграции Литовского Красного Креста, подтвердила, что об этой ситуации известно. По ее словам, это произошло в начале марта рано утром, когда на территории не было представителей организации.
Э.Самуховайте сказала, что показания СОГГЛ и женщин действительно разнятся.
«Женщины рассказали, что должностные лица приехали уже после протестов, когда они не успели одеться и были размещены в одном из помещений, где их ограничили в свободе — связали руки, накрыли одеялами, участницы беспорядков были изолированы почти на сутки», — сказала BNS Э.Самуховайте.
По ее словам, беспокойство вызывает то, что женщины-мигранты боятся говорить об этом публично.
Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис заявил BNS, что сотрудники не применяли чрезмерной силы.
По данным пограничников, в ночь с 1 на 2 марта в женском отделении Мядининкского центра среди населения африканских стран возникали недовольства: более десяти женщин, требуя свободы, кидали в должностных лиц еду, вырвали несколько сегментов ограждения внутри центра и проникли на мужскую территорию.
По словам представителя СОГГЛ, после того, как к беспорядкам присоединились еще около 80 мужчин-мигрантов, беспорядки продолжались до утра, был применен слезоточивый газ. Шесть наиболее активных мужчин и семь женщин были задержаны, на них были надеты одноразовые тканевые наручники.
По словам Г.Мишутиса, позже суд разрешил ограничить право этих лиц на передвижение по территории.
В прошлом году мигранты из Беларуси начали прибывать нелегально в Литву, Латвию и Польшу. Всего 4,2 тысячи из них въехали в Литву нелегально.