Творческая встреча с Артемием Троицким

В Вильнюсе 14 апреля в 19.00 в уютном зале в сердце Старого Города столицы — джаз-клубе «Paviljonas» (ул.Пилимо 21B, Вильнюс) выступит, а вернее ответит на все, все, даже каверзные вопросы самый эрудированный, харизматичный, дерзкий, умный, саркастично-остроумный политолог-аналитик и музыкальный критик Артемий Троицкий!

Рассказывать о нем коротко — безнадежное дело, ибо история его творчества, карьеры и личной жизни живописует самыми удивительными, интригующими подробностями, и проще набрать в Википедии имя и фамилию нашего героя, и впечатляющий объем информации подчеркнет уникальность грядущего мероприятия. Артемий не просто получает ценную и уникальную информацию из самых разных и эксклюзивных источников, но и быстро профессионально анализирует ее, а также умеет отлично, жестко, остроумно и образно подать ее на любом уровне.

Ответы на любые волнующие вопросы! Без исключения! Честно, открыто и компетентно!