Прозвучат сирены — тестируется система оповещения жителей

Фото pixabay.com

Во вторник 1 октября с 10:15 утра в Литве прозвучат сирены — будет проводиться тестирование общественной системы оповещения и информации (GPIS).

Во время тестирования с 10:15 утра до 22:17 вечера сирены будут срабатывать по всей стране.

При помощи мобильной системы оповещения и информирования населения (GPIS) будут отправляться уведомления жителям. Эти уведомления будут получать те жители, которые активировали в своих сотовых телефонах функцию приема оповещений согласно инструкциям, доступными по адресу: lt72 . Эта услуга бесплатная.