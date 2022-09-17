Прямое управление в Литовской федерации футбола означало бы исключение из турниров

Президент Литовской федерации футбола Томас Данилявичюс заявил в четверг, что такие угрозы были перечислены в письме FIFA, в котором международная организация оценила последствия законопроекта, предложенного членами Сейма.

FIFA заявила, что введение прямого управления «нарушит обязательства ЛФФ в соответствии с Уставом FIFA, пунктом Устава FIFAи Уставом UEFA по управлению своими делами независимо и без влияния третьих сторон».

«Международные футбольные организации проинформировали представителей Литовской федерации футбола о том, что вмешательство некоторых литовских политиков в деятельность независимой федерации футбола однозначно расценивается как нарушение положений уставов FIFA и UEFA , и что вызовет прямые негативные последствия для всего литовского футбола», — цитируются в заявлении ЛФФ слова Данилявичюса.

«Представители международных футбольных организаций еще раз предупредили представителей литовского футбола о том, что принятие такого правового акта, инициированного членами Сейма, однозначно приведет к приостановке деятельности литовских футбольных клубов и сборных на международных аренах, а также прекращению всех Литовский футбол финансируется этими организациями», — добавил он.

В Сейме 82 депутата зарегистрировали специальный законопроект о временном введении прямого управления в ЛФФ.

Он предусматривает, что на время действия закона функции органов управления ЛФФ возьмет на себя временный администратор, назначаемый Министерством образования, науки и спорта. Администратор должен провести финансовый и операционный аудит федерации и подготовить и утвердить проект временного устава ЛФФ в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Сейму предлагается определить, что в проекте временного устава должно быть предусмотрено, что каждый член ЛФФ имеет равное количество голосов на конференции федерации. Также предлагается сделать членами федерации футбольные клубы страны, в настоящее время они представлены через региональные ассоциации.

Кроме того, Конференция ЛФФ будет уполномочена избирать президента, вице-президентов и исполнительный комитет. Последний в настоящее время состоит из лиц, делегированных самими членами ЛФФ.

Предлагается также, чтобы членами руководящих органов ЛФФ не могли быть лица, осужденные за умышленное преступление.

Президент Гитанас Науседа заявил в понедельник, что скептически относится к предложению о временном введении прямого управления в ЛФФ. По его словам, после принятия закона о «спасении футбола» ситуация не изменится, а Литве может грозить исключение из международных соревнований.

По мнению Минобрнауки и спорта, прямое управление могло бы быть полезным при решении проблем управления федерацией, обновлении операционной модели, но необходимо оценить возможные негативные последствия такого решения.

В последние годы руководство литовского футбола подвергается критике за слабые спортивные достижения и связи некоторых спортивных чиновников с криминальным миром.

В настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге FIFA, что является худшим результатом в истории.

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