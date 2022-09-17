Служба занятости: предупреждений об увольнениях работников – вдвое больше

В этом году в Службу занятости поступило 52 уведомления о плановых увольнениях группы сотрудников — по ним ожидается увольнение более 4,4 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом году (2,3 тыс.). По данным службы, это было вызвано напряженной геополитической обстановкой в мире и энергетическим кризисом.
Заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис говорит, что если экономическая ситуация из-за кризиса энергоресурсов не изменится, количество уведомлений об увольнениях может увеличиться.
«Сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда. В августе почти на 30% увеличился спрос на рабочую силу — целых 36 тыс. предложений на платформе свободных рабочих мест. В то же время мы видим большее количество увольнений», — сказал для пресс-релиза Дарулис.
По его словам, в этом году больше всего работников будут увольнять производственные, транспортные и складские предприятия, такие как LTG Cargo (1207), Lietuvos pastas (592), LTG Infra (469), Lietuvos gelezinkeliai (274), Kaisiadoriu paukstynas (395), Терминал насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas)(136).
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