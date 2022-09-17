Служба занятости: предупреждений об увольнениях работников – вдвое больше

Nuorauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В этом году в Службу занятости поступило 52 уведомления о плановых увольнениях группы сотрудников — по ним ожидается увольнение более 4,4 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом году (2,3 тыс.). По данным службы, это было вызвано напряженной геополитической обстановкой в ​​мире и энергетическим кризисом.

Заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис говорит, что если экономическая ситуация из-за кризиса энергоресурсов не изменится, количество уведомлений об увольнениях может увеличиться.