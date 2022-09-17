Совет Европы намерен привлечь РФ к ответственности за войну в Украине

В Совете Европы намерены привлечь Россию к ответственности за войну в Укриане. Необходимое для этого решение принял Комитет министров Совета, сообщает пресс-служба СЕ.
«Комитет подчеркнул необходимость обеспечить комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права, возникшие в результате российской агрессии против Украины, чтобы избежать безнаказанности и предотвратить дальнейшие нарушения», — говорится в решении.
Также подтверждается необходимость решительного и однозначного международно-правового ответа на агрессию против Украины, который бы не допускал безнаказанности за серьезные нарушения международного права, подчеркивая, что юридическая ответственность виновных в таких нарушениях чрезвычайно важна.
Комитет с интересом отметил предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.
Страны-члены Совета Европы приветствовали продолжающиеся усилия в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины и обеспечению полного возмещения ущерба или ущерба, вызванного нарушениями Россией международного права в Украине.
Ранее сообщалось, что в Совете Европы осудили РФ за нарушение прав человека в Крыму.
Напомним, в середине марта Россию исключили из Совета Европы, а 7 июня Госдума приняла два законопроекта, разрешающих не исполнять на территории страны решения Европейского суда по правам человека.korrespondent.net