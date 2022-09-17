Совет Европы намерен привлечь РФ к ответственности за войну в Украине

Также подтверждается необходимость решительного и однозначного международно-правового ответа на агрессию против Украины, который бы не допускал безнаказанности за серьезные нарушения международного права, подчеркивая, что юридическая ответственность виновных в таких нарушениях чрезвычайно важна.

Комитет с интересом отметил предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.

Страны-члены Совета Европы приветствовали продолжающиеся усилия в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины и обеспечению полного возмещения ущерба или ущерба, вызванного нарушениями Россией международного права в Украине.

Ранее сообщалось, что в Совете Европы осудили РФ за нарушение прав человека в Крыму.

Напомним, в середине марта Россию исключили из Совета Европы, а 7 июня Госдума приняла два законопроекта, разрешающих не исполнять на территории страны решения Европейского суда по правам человека.