Удобрения из РФ будут способствовать продлению зернового соглашения — ООН

Возобновление экспорта российских удобрений по аммиакопроводу Тольятти — Одесса будет способствовать пролонгации зерновой сделки по вывозу продовольствия из украинских портов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, и сейчас президент Эрдогана и я лично способствуем тому, чтобы обеспечить ее продолжение, чтобы она продолжалась и дальше. Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями (через украинские порты) по трубопроводу, который пересекает Украину», — сказал Гутерриш.