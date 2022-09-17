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Удобрения из РФ будут способствовать продлению зернового соглашения — ООН

Photo by USAID_IMAGES on Foter.com / CC BY

Возобновление экспорта российских удобрений по аммиакопроводу Тольятти — Одесса будет способствовать пролонгации зерновой сделки по вывозу продовольствия из украинских портов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, и сейчас президент Эрдогана и я лично способствуем тому, чтобы обеспечить ее продолжение, чтобы она продолжалась и дальше. Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями (через украинские порты) по трубопроводу, который пересекает Украину», — сказал Гутерриш.

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Генсек ООН утверждает, что многие страны нуждаются в российских удобрениях, особенно сейчас — в условиях кризиса на рынке.

Напомним, ООН ведет переговоры с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса для экспорта российского аммиака.

korrespondent.net

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