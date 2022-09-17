Испытания работы электросистемы Литвы в изолированном режиме откладываются

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис, говорит, что время тестирования изменено в первую очередь потому, что ограничение пропускной способности соединений ЛЭП во время тестирования повлияет на цены на электроэнергию.

«Во-вторых, мы планируем расширить масштабы испытаний — в них будет задействована стратегически важная для Литвы система хранения электроэнергии мощностью 200 МВт, которая будет завершена в декабре, и другая новая инфраструктура. Мы также надеемся, что к испытаниям присоединятся региональные партнеры», — говорится в сообщении Масюлиса.

Третьей причиной, по его словам, является экономия средств: «Мы ожидаем, что ко времени испытаний цены на электроэнергию вернутся к нормальным пределам, а затраты на испытания будут ниже», — добавил он.

Компания провела два важных теста: первый изолированный тест части литовской системы был успешно проведен в 2020 году, а в 2021 году Litgrid совместно с польским PSE провел тест аварийной поддержки через расширенную перемычку LitPol Link.

Синхронизацию с европейскими сетями планируется завершить к 2025 году, до этого все страны Балтии должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония образуют один энергетический изолированый «остров».

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено