Мировое население стареет

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ООН представила актуальный доклад «Изменение возрастной структуры населения и устойчивое развитие», в котором отмечается неуклонное и значительное старение мирового населения. В 1980 году доля пожилых людей во всём мире составляла менее 6% от общей численности населения. По прогнозам демографов, к 2050 году этот показатель превысит 16%.

Авторы доклада отмечают заметное изменение возрастной структуры населения мира в сторону старения. Это означает, что в мире становится существенно больше пожилых людей, а доля детей и молодёжи сокращается. Эксперты объясняют эту тенденцию в первую очередь низким уровнем рождаемости и снижением уровня смертности.

Ожидается, что уже к 2050 году численность населения мира в возрасте 65 лет и старше достигнет 1,6 млрд человек.

«Наши данные демонстрируют последовательное сокращение доли детей и молодёжи, в то время как доля пожилого населения, хотя и невелика, но растёт стремительно, этот процесс идёт с 1980-х годов», – пояснил эксперт Департамента экономического и социального развития ООН Хорхе Браво (Jorge Bravo).

В докладе отмечается, что темпы старения населения существенно отличаются в разных странах мира. Особенно заметно постарело население Японии и большинства стран Европы. Доля жителей пожилого возраста также велика в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США, однако в этих странах процесс старения населения несколько сдерживается постоянным притоком молодых иммигрантов.

Доля людей в возрасте 65 лет и старше в Европе достигла 18% ещё в 2015 году. В Северной Америке этот показатель составил 15% в минувшем году.

«Демографические прогнозы на ближайшие несколько десятилетий свидетельствуют, что доля пожилых людей в 2050 году предположительно составит около 23% в Северной Америке и 28% в Европе», – сообщается в документе ООН.

Глава ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) предупреждает правительства стран о негативных последствиях старения населения для экономики. Он также подчеркнул, что необходимо адаптировать системы социального обеспечения к новой демографической ситуации.