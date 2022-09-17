Вакцины от подтипов омикрона BA.4 и BA.5 в Литву прибудут в октябре – Минздрав

Вакцина Pfizer и BioNTech, специально адаптированная для новых и более заразных подтипов BA.4 и BA.5 штамма омикрон COVID-19, должна поступить в Литву в октябре, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.
«Первая партия вакцины против подвариантов ВА.4 и ВА.5 коронавируса поступит в Литву в начале октября», — сказал BNS советник министра здравоохранения Томас Багдонас.
По его словам, первая партия составит около 130 тысяч. доз вакцины.
На прошлой неделе в Литву прибыли первые модифицированные вакцины против коронавируса, предназначенные для защиты как от исходного штамма вируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в 2019 году, так и от субварианта омикрон BA.1.
Багдонас сообщил, что пока не может сказать, как будет решаться, какой модифицированной вакциной вакцинировать население.
Европейское фармакологическое агентство (EMA) в понедельник одобрило вакцину от Pfizer и BioNTech, нацеленную на подтипы BA.4 и BA.5 штамма омикрон.
Решение было принято через 11 дней после того, как агентство одобрило вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna против исходного микронного штамма COVID-19.
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