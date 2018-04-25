Психологи: беспокойство литовцев из-за коронавируса вызвано неизвестностью

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Психологи говорят, что беспокойство жителей Литвы в связи с коронавирусом вызвано неизвестностью, а в предотвращении нарастания необоснованной паники и теорий заговора важную роль должна играть качественная работа органов власти и медиа.

«Заинтересованность людей, которая звучит в разговорах, растерянность, незнание, как себя вести, может отражать определенные признаки паники. Я бы не сказала, что это реальная паника, просто люди обеспокоены и растеряны, не вполне понимают, что на самом деле происходит и как им себя вести», – сказала в четверг BNS психолог Литовского университета наук о здоровье Йоланта Жилинскене.

Новый коронавирус COVID-19 перекинулся на Европу, и Литовская ассоциация аптек на этой неделе сообщила, что защитные маски в аптеках закончились. Они раскуплены несмотря на предупреждения специалистов, что маски нужны только заболевшим, а для защиты здоровых людей они не годятся.

Торговая сеть Ermitazas сказала BNS, что в их магазинах уже распроданы респираторы FFP2 и FFP3, которые могут защитить от коронавируса. На сайте сети по торговле строительными, ремонтными и бытовыми товарами Kesko Senukai купить их тоже нельзя, потому что их нет.