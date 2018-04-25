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TOP,Новости,Общество

Психологи: беспокойство литовцев из-за коронавируса вызвано неизвестностью

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Психологи говорят, что беспокойство жителей Литвы в связи с коронавирусом вызвано неизвестностью, а в предотвращении нарастания необоснованной паники и теорий заговора важную роль должна играть качественная работа органов власти и медиа.

«Заинтересованность людей, которая звучит в разговорах, растерянность, незнание, как себя вести, может отражать определенные признаки паники. Я бы не сказала, что это реальная паника, просто люди обеспокоены и растеряны, не вполне понимают, что на самом деле происходит и как им себя вести», – сказала в четверг BNS психолог Литовского университета наук о здоровье Йоланта Жилинскене.

Новый коронавирус COVID-19 перекинулся на Европу, и Литовская ассоциация аптек на этой неделе сообщила, что защитные маски в аптеках закончились. Они раскуплены несмотря на предупреждения специалистов, что маски нужны только заболевшим, а для защиты здоровых людей они не годятся.

Торговая сеть Ermitazas сказала BNS, что в их магазинах уже распроданы респираторы FFP2 и FFP3, которые могут защитить от коронавируса. На сайте сети по торговле строительными, ремонтными и бытовыми товарами Kesko Senukai купить их тоже нельзя, потому что их нет.

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Розничная торговая сеть Maxima говорит, что за последние сутки особенно выросли продажи круп и консервов.

Преподаватель Философского факультета Вильнюсского университета, психолог Антанас Кайрис объясняет, что такая реакция – «нормальное человеческое проявление».

«Люди боятся, они пытаются готовиться такими способами, какие придумывают. Мы сталкиваемся с несколькими моментами: имеет место ограниченное предложение, потому что предприятия не ожидали, что так быстро раскупят, также имеет место недопроизводство в Китае, однако наряду с этим присутствует желание людей защититься всеми возможными способами»,  – сказал BNS А. Кайрис.

По словам психолога, людей пугает то, что для них является новым, с чем раньше не приходилось сталкиваться.

«Это очевидно, если сравнивать коронавирус и грипп – новый вирус вызывает намного больший страх», – сказал А. Кайрис.

По его словам, страх увеличивает и то, что вирус невидим.

«Мы не очень хорошо справляемся с тем, что абстрактно и неопределённо. Когда мы сталкиваемся с чем-то неопределённым, не имеющим лица, мы ищем этому соответствия, наглядности. Если посмотреть на медиа, то они используют специфическое изображение вируса, чтобы придать этому вирусу ощутимости»,  – отметил А. Кайрис.

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