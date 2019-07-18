Психологи: что расскажет автомобиль о своем владельце

Фото www.pixabay.com

🔊 Воспроизвести

По мнению психологов, о человеке можно узнать по тем вещам, которые он себе выбирает. Важную роль в жизни каждого играет автомобиль: обычно его покупка сопровождается тщательным анализом рынка, сопоставлением желаний и реальных возможностей, сравнением различных моделей.

Даже если покупка машины происходит спонтанно, обычно человек долгое время мечтает о конкретном варианте. Следовательно, автомобиль может многое рассказать о своем владельце.

Специалисты выделили 5 основных тезисов:

1. Гигиена.

Как правило, аккуратный и педантичный человек будет придерживаться своих принципов во всем: машина его будет блестеть, а салон всегда сиять чистотой и порядком. Не особо организованный человек не всегда захочет потратить драгоценное время на уборку, но и не станет добровольно захламлять салон. А вот те люди, для которых хаос в жизни — явление привычное и обыденное, не соблюдают должным образом и нормы гигиены, засоряя салон чем попало.

2. Цена авто.

Это наблюдение было совершено путем анализа данных статистики: владельцы машин класса люкс ведут себя на дороге развязно, игнорируя установленные нормы и правила: они «подрезают», превышают скорость и в целом проявляют неуважение к остальным водителям. Чем более бюджетная марка, тем, как правило, владелец более спокойный и адекватный.

3. Управление.

Оптимистически настроенные люди обычно управляют машиной всего одной рукой. Неуверенные и застенчивые сильно наклоняются и кладут руки на верхнюю часть руля. Лидеры предпочитают располагать руки снизу.

4. Стиль вождения.

Уверенный в себе человек предпочитает водить плавно, стабильно, без скачков. Так проявляется его здоровое отношение к езде. Люди с комплексами и стрессами ведут себя на дороге агрессивно, пытаясь компенсировать тот негатив, что с ними происходит. Им следует обращаться к психологу для проработки проблем.

5. Размер авто.

Чем больше машина, тем самоувереннее ее владелец. Внушительные размеры типичны для тех, кто привык жить с завышенной самооценкой и транслировать в массы чувство собственного превосходства. Так проявляется демонстративный тип личности. Люди с адекватной самооценкой подбирают авто лишь исходя из своих потребностей: у них отсутствует желание кому-то что-то доказывать посредством машины.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ