Запас карман не тянет

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Малиновое варенье

Малина свежая — 1,5 кг, сахар — 1,5 кг.

Ягоды очистить, перебрать, ополоснуть водой и откинуть на дуршлаг. Положить в таз или кастрюлю половину сахарного песка, малину, сверху высыпать вторую половину сахара и оставить на 5-6 часов, чтобы малина пустила сок. Поставить емкость на слабый огонь и аккуратно перемешать — ягоды должны остаться целыми. После того как сахар растворится, слегка прибавить огонь, варить еще 5 минут, снимая пенку. Разлить готовое варенье по предварительно стерилизованным банкам, тщательно закрыть крышкой и отправить на хранение.

Тушенка из утки

Филе утиных бедрышек — 850 г, смесь перцев горошком — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., мускатный орех — 2 щепотки, соль — 1 ст. л.

Нарезать мясо кусками среднего размера вместе с кожей. Выложить в мультиварку, добавить соль и специи. Влить 150 мл воды. Включить режим «томление» и оставить на 3 часа. Готовую тушенку разложить по стерилизованным банкам, закатать и поставить в кладовку.

Вяленые помидоры

Помидоры сливка — 2 кг, масло оливковое рафинированное — 250 г, базилик — 1 ч. л., розмарин — 1/2 ч. л., тимьян — 1/2 ч. л., лавровый лист — 1 шт., чеснок сушеный — щепотка, соль морская — щепотка, гвоздика, перец душистый горошком.

Помидоры вымыть, разрезать пополам и вынуть серединки с семенами. Слегка посолить половинки, выложить их срезом вниз на выстеленный фольгой противень. Разогреть духовку до температуры 120 °С, вялить помидоры 2 часа в режиме конвекции. Снизить температуру в духовке до 100 °С и оставить помидоры еще на 2-3 часа. Подготовить 500-граммовую банку, уложить на дно все специи, сверху выложить помидоры, доверху залить горячим оливковым маслом. Закрыть крышкой, встряхнуть и поставить остывать.

Домашняя пастила из смородины

Черная смородина — 400 г, сахар — 250 г.

Ягоды перебрать, промыть и откинуть на сито, чтобы стек излишек воды. Переложить смородину в кастрюлю, добавить 1/4 стакана сахара и, накрыв крышкой, поставить на слабый огонь. Когда ягоды начнут лопаться, перемешать и оставить на огне еще на 1-2 минуты. Дать слегка остыть, перемолоть ягоды в блендере до однородного состояния. Протереть полученное пюре через сито, добавить сахар и оставить на 30 минут, после чего поставить на слабый огонь, довести до кипения и готовить, помешивая, около 10 минут, чтобы пюре уварилось. Положить на поддон электросушилки пергаментную бумагу, тонким слоем нанести на нее пюре, сушить в течение 3 часов, пока пастила не будет готова. Снять пастилу с бумаги, нарезать полосками и свернуть рулетиками.

Маринованная слива с чесноком

Слива — 2 кг, чеснок — 15 зубчиков, сахар — 300 г, уксус 9 %-й — 100 мл, гвоздика — 6 шт., перец душистый горошком — 12 шт., лавровый лист — 4 шт., корица — 1 палочка.

Сливы вымыть, разрезать «книжками» и удалить косточки. Чеснок очистить, нарезать каждый зубчик на 3-4 кусочка. Вложить по кусочку чеснока в каждую сливу. Уложить сливы в стерильные банки. Приготовить маринад из 850 мл воды и специй, вскипятить, добавить уксус. Залить горячим маринадом сливы и дать остыть при комнатной температуре. Слить маринад в кастрюлю, прокипятить. Снова залить сливы и закатать. Банки перевернуть и укутать.

Огурчики соленые

Огурцы — 7 кг, зонтики укропа — 15 шт., листья хрена, вишни и черной смородины — по 10 шт., зубчики чеснока — 3 стакана, соль — 2 стакана.

Огурцы вымыть, зубчики чеснока очистить. В 12-литровое ведро положить зонтики укропа, половину листьев хрена, листья вишни и смородины, чеснок. Выложить сверху огурцы, залить холодной водой и всыпать соль. Накрыть оставшимися листьями хрена и оставить на 1 день при комнатной температуре до изменения цвета огурцов. Огурцы и чеснок разложить по стерилизованным банкам. Рассол из ведра процедить, вылить в кастрюлю, довести до кипения и залить им банки с огурцами на 2-3 минуты. Снова слить рассол из банок. Опять вскипятить, залить в банки и закатать.