Пугающая тема

Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. Ежегодно счеты с жизнью сводят около 800 тысяч человек. Среди подростков 15-19 лет суицид – третья ведущая причина смерти. Об этой печальной статистике напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств. Он отмечается 10 сентября. По данным ВОЗ, 79 процентов суицидов приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода. В группу риска входят самые незащищенные категории населения, которые часто подвергаются дискриминации, в их числе беженцы и мигранты, представители сексуальных меньшинств, заключенные. Так, в Европейском регионе ежегодно совершается около 140 тысяч самоубийств. В ВОЗ призывают страны срочно принять меры, необходимые для профилактики суицидов.

Самоубийство является 13-й по счету причиной смертности и входит в число трех основных причин смерти людей в возрасте 15-44 лет. По числу самоубийств на душу населения лидируют страны Азии, особенно Китай, Япония и Индия, а также страны Восточной Европы.

Эксперты ВОЗ считают, что основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, душевные болезни, домашние огорчения, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые заболевания.

ВОЗ совместно со своим партнером, Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств, призвала государства обеспечивать надлежащее лечение и уход за людьми, пытавшимися совершить самоубийство, а также более взвешенно освещать такие случаи в средствах массовой информации. Она призвала ограничить доступ к средствам самоубийств, таким как пестициды, лекарственные препараты, оружие. Большинство людей, пытающихся покончить с собой, не имеют твердого намерения умереть. Многие самоубийцы открыто предупреждают о своих намерениях. Поэтому ко всем угрозам такого характера необходимо относиться серьезно.

Несмотря на то что уровень самоубийств в Литве в последнее время несколько снизился, он все еще остается очень высоким – вдвое выше, чем среднеевропейский. И если, например, в Эстонии самой большой группой риска суицидов являются подростки, то в Литве – люди старше 50 лет, многие из которых жалуются на перегрузки на работе. По статистике, на 10 000 человек в Литве приходится 20 самоубийств, тогда как в Европе эта цифра в два раза меньше. В Эстонии на 10 000 человек приходится 17 самоубийств.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ