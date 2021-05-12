Пункт вакцинации в замке Дракулы

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Издание РБК пишет, что в Румынии в замке Бран, известном как замок Дракулы, открылся пункт вакцинации от COVID-19.

Привиться смогут все желающие абсолютно бесплатно. Вакцинация проводится препаратом Pfizer — BioNTech, по её результатам выдают сертификат, а также вручают билет на бесплатное посещение выставки средневековых инструментов для пыток.

Пункт вакцинации открыт каждые пятницу, субботу и воскресенье в течение мая. Предварительной записи не требуется.

По данным на 9 мая, общее число вакцинированных граждан достигло в Румынии 3.6 млн человек. Здесь используют вакцины Pfizer — BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю планируется привить 10 млн человек.