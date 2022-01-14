Путин едет на Олимпиаду к Си Цзиньпину

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Президент России Владимир Путин посетит Пекин в день открытия зимних Олимпийских игр 4 февраля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 14 января.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр», — сказал он.

В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне, уточнил российский министр.

Напомним, Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры 15 декабря, обсудив ряд двухсторонних и глобальных вопросов.