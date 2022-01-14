На фоне давления Пекина на Литву ЕС говорит о единой политике в отношении Китая

На фоне испытываемого Литвой давления Пекина из-за более тесных связей с Тайванем министры Евросоюза (ЕС) пытаются договориться о единой политике в отношении Китая.

В пятницу во французском городе Бресте этому было посвящено неформальное заседание глав дипломатии ЕС.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще перед встречей подчеркивал, что разногласия с Пекином не являются проблемой только Литвы.

«Это стало проблемой Европы. (…) Когда целью стали европейские компании, чтобы оказать давление на Литву и заставить ее сменить свою политику, этот вопрос стал европейской проблемой, которая нуждается в решении со стороны ЕС», — сказал министр журналистам.

В прошлом году из-за укрепления отношения Вильнюса и Тайбэя в Литве было открыто представительство Тайваня. Эти действия Пекин расценил как попытку действовать как независимое государство, хотя остров является неотделимой частью Китая.

Из-за разногласий с Китаем предприятия Литвы начали сообщать о различных ограничениях в торговле с Китаем. Официальные лица Литвы назвали эти события необъявленными китайскими санкциями.

В интервью газете Washington Post Г. Ландсбергис заявил, что эти действия Пекина уже стоили предприятиям страны «десятков миллионов».

Ландсбергис считает, что это уже не проблема Литвы, так как «Китай атакует европейские компании, компании Германии, поэтому мы верим, что это уже не двусторонняя проблема, а европейская».

«Существует вероятность, что Европа, европейские компании, крупные международные компании начнут давить на Литву. Вопрос, может ли ЕС выдержать это давление, так как очевидно, что не сложно начать давить на Литву и ожидать, что она сломается. Мы сами можем выдержать лишь часть давления», — отметил он.

О проблемах в прошлом году предупреждали Торговые палаты Германии и стран Балтии. Тогда они сообщили, что из-за введенных Китаем ограничений немецким инвесторам придется закрыть заводы в Литве.

Поиски единства

Поддержку Литве в дипломатическом споре с Китаем выразили многие страны Запада, включая Францию, США.

Перед неформальным заседанием министров иностранных дел поддержку высказала и министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая назвала «неприемлемыми» действия Китая и заявила о солидарности с Литвой.

И всё же в поисках единой европейской позиции могут возникнут трудности, так как крупные страны ЕС пытаются балансировать между геополитической солидарностью и национальными бизнес-интересами.

«По поводу раздражения Китая — очень важно, чтобы мы как Евросоюз выработали единую стратегию в отношении Китая. Мы, как новые федеральные власти, имеем коалиционное соглашение, которое ясно подчеркивает, что мы за европейскую стратегию с Китаем», — отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Она ясно говорит, что в главных глобальных вопросах, как климатический кризис, пандемия, вместе должны работать, мы являемся партнерами, должны кооперироваться, хотя в некоторых вопросах, таких как экономический рынок, мы конкуренты», — добавила она.

А. Бербок встретилась в Г. Лансбергисом и выразила солидарность Литве.

«Выраженная на сегодняшней встрече солидарность Германии испытывающей давление Китая Литве еще раз подтверждает, что Германия является ключевым партнером Литвы, с которым нас связывают активные политические и экономические связи», — заявил Г. Ландсбергис.

Фото urm.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено