Яйцо- пища для мозгов

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Многие согласятся с тем, что яйцо — это очень удобная еда. Во-первых, абсолютному большинству людей нравится его вкус. Во-вторых, из яйца можно приготовить и закуску, и десерт, и суп, и основное блюдо. В-третьих, яйцо можно вообще не готовить, а пить прямо так. Здесь санитарные врачи начинают нервно ерзать, потому уточним. Можно пить только те сырые яйца, куриные или перепелиные, что не старше недели от роду и которые вы собственными руками помыли с содой в горячей проточной воде.

В середине прошлого века, после Второй мировой войны, когда с едой и так было не слишком хорошо, а с ценными продуктами — яйцами, маслом, мясом особенно плохо, врачи впервые заговорили о том, что яйца могут быть источником проблем со здоровьем В частности, появилось мнение, что употребление яиц может привести к повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Начались исследования. Первые результаты подтвердили подозрения ученых: холестерин, которого действительно много в курином желтке, способен ухудшить состав крови человека и повысить риск развития атеросклероза. Но, с другой стороны, в том же желтке был обнаружен целый букет веществ, способных этот самый «плохой» холестерин из крови выводить. Ученые копнули глубже, изучив питание яйцелюбов подробнее, и оказалось, что прямой связи между употреблением яиц и уровнем холестерина нет. До сих пор вопрос о яйцах как «холестериновой бомбе» остается открытым.

В последние несколько лет в продаже появились перепелиные яйца. Благодаря высокому содержанию фосфора, калия, железа в результате употребления этих яиц улучшается память. Более того, перепелиные яйца способствуют умственному развитию детей.

Долгое время считалось, что перепелиные яйца якобы не вызывают аллергии, в отличие от куриных. Это неправда. И куриные, и перепелиные, и индюшачьи яйца содержат овомукоид — аллерген, из-за которого у человека может быть непереносимость яиц. А еще яйца с самых древних времен применялись при магических обрядах. Кто-то очень давно понял, что яйцо — любое — обладает странным и малообъяснимым свойством втягивать в себя все плохое. Причем как в физическом смысле (часто во время пищевого отравления больному дают выпить сырое яйцо, чтобы оно оттянуло на себя все токсины), так и в мистическом — ритуалы по «очищению» человека от дурного воздействия с помощью яиц есть практически во всех верованиях начиная с языческих времен. До сих пор в Шотландии наутро после бурной вечеринки пьют очень древний «коктейль» — сырое яйцо разбивают в стакан с холодной соленой водой и выпивают залпом, через несколько минут от похмелья не остается и следа!

И еще один интересный яичный факт: орнитологи уверяют, что на нашей планете нет ни одной птицы, чьи яйца были бы не съедобны для человека. И это лишний раз подчеркивает полную универсальность яйца!

Салат «Цезарь»

Филе куриное — 3 шт., перепелиные яйца – 4 шт., помидоры черри – 5 шт., сыр дор блю, сырный соус.

Отварить филе, затем обжарить до золотистой корочки, нарезать толстыми ломтиками. Отварить яйца, очистить, разрезать на половинки, порезать помидоры. Салат промыть, просушить, нарвать руками, выложить в глубокую тарелку – сверху выложить все ингредиенты, слегка перемешать. Можно добавить кусочки авокадо и предварительно обжаренный бекон. Покрошить сыр. Салат обильно полить сырным соусом, охладить и подавать к столу. Можно приготовить заправку из майонеза, раздавленного чеснока и мелко рубленной зелени.

Слоеный салат с омлетом

Говядина сыровяленая – 300 г, яйца – 2 шт., молоко – 1 стакан, майонез – 3 ст. л., хлеб – 4 ломтика, салат – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, перец болгарский — 1 шт., соль и перец.

Из яиц, молока и соли приготовить омлет, выложить его на сухую тарелку. Говядину нарезать мелкими кубиками, разложить по четырем вырезанным из хлеба кругам, промазать майонезом, сверху выложить измельченный омлет. Можно добавить мелко нарезанный репчатый лук и помидоры. Оставить салат на час в холодильнике, чтобы он пропитался. Перед подачей на стол аккуратно переложить блюдо на лист салата, украсить болгарским перцем, нарезанным тонкой соломкой.

Молочный суп-пюре с яйцами

Молоко — 1 л, яйца — 4 шт., масло сливочное — 50 г, грудка куриная— 1 шт., сливки — 30 г, соль, перец, укроп.

Молоко подогреть на медленном огне, влить, аккуратно помешивая, 2 взбитых яйца, на медленном огне довести до кипения, добавить сливочное масло, посолить, поперчить и варить 15 минут, время от времени помешивая. Добавить нарезанную кубиками отварную куриную грудку. Отдельно сварить вкрутую 2 яйца, разрезать на четвертинки. В готовый суп перед подачей влить тонкой струйкой сливки, перемешать, выложить яйца, украсить веточкой зелени.

Открытый пирог с яйцом

Мука – 500 г, молоко – 250 г, дрожжи сухие – 7 г, сахар – 1 ч.л., капуста – 1 кочан, яйца – 4 шт., ветчина – 200 г, сыр твердый – 300 г, соль.

Растворить дрожжи с сахаром в теплой воде, перемешать, оставить на 20-30 минут в теплом месте. Смешать муку, теплое молоко, соль и дрожжи, замесить тесто. Оставить на час в теплом месте. Затем раскатать его в тонкий пласт, выложить в форму, сформировать бортики. Посыпать половиной сыра, разровнять, выложить измельченные яйца, ветчину и капусту. Сверху посыпать оставшимся сыром, разровнять. Запекать в духовке примерно 30-40 минут при температуре 180 °С.

Маринованные перепелиные яйца

Яйца перепелиные — 20 шт., масло оливковое – 200 г, чеснок – 4 зубчика, петрушка — 2 ветки, лавровый лист – 2 шт., соевый соус – 1 ст. л., перец-горошек черный.

Отварить яйца вкрутую, очистить, переложить в банку. Масло слегка подогреть, добавить раздавленный чеснок, зелень и перец, проварить минут 5, остудить, залить яйца. Добавить соевый соус. Закрыть герметично банку, выдержать 2 дня. Яйца вынуть шумовкой, выложить на тарелку. Можно полить маринадом.