Сроки вступления Украины и Грузии в НАТО не установленны — Столтенберг

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НАТО приняла решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica в пятницу, 14 января.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. При этом, по его словам, принцип коллективной обороны распространяется только на страны-члены НАТО.

«Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО», — добавил Столтенберг.

Он также напомнил, что решение о приеме в НАТО — вопрос Украины и 30 стран-членов Альянса.

Кроме того, Столтенберг в эфире польского радио подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе», — сказал Столтенберг.

Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет, подчеркнул он.

«Но также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО», — резюмировал генсек НАТО.