Путин и Лукашенко заявили, что Запад должен уважать Россию и Беларусь

Будущее Запада вместе с нами, считает он.

«Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — отметил президент Белоруссии.

«И с уважением к нам относиться», — добавил Путин.

«А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижения никто терпеть не будет», — сказал Лукашенко.

«Мы определились и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать — мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у русских людей никогда этого не было. И ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии», — заявил Лукашенко.