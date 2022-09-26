Путин и Лукашенко заявили, что Запад должен уважать Россию и Беларусь

Беларусь и Россия готовы к взаимодействию с Западом, но при условии уважительного отношения с его стороны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с главой российского государства Владимиром Путиным. Их заявления прозвучали в эфире «России 24».
«У нас и с импортозамещением нормально получается, и на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских, и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет», — охарактеризовал Лукашенко ситуацию в связи с западными санкциями.
Будущее Запада вместе с нами, считает он.
«Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — отметил президент Белоруссии.
«И с уважением к нам относиться», — добавил Путин.
«А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижения никто терпеть не будет», — сказал Лукашенко.
«Мы определились и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать — мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у русских людей никогда этого не было. И ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии», — заявил Лукашенко.